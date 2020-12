Kevin Magnussen: Wegen Corona nicht vor Gericht

​Seit Jahren zieht sich ein Rechtsstreit dahin zwischen dem Formel-1-Piloten Kevin Magnussen und seiner früheren Managerin Dorte Riis Madsen. Bei der Berufungsverhandlung fehlt der Haas-Fahrer – wegen Corona.

Der Streit zwischen dem Haas-Piloten Kevin Magnussen und seiner früheren Managerin Dorte Riis Madsen brach bereits nach seinem ersten Formel-1-Jahr aus, als der damalige McLaren-Aufsteiger sein Cockpit nach nur einer Saison (2014) hatte räumen müssen. Die Wege des GP-Stars und seiner Agentin trennten sich, Magnussen legte ein Jahr Zwangspause ein und verhandelte die Rückkehr in den Formel-1-Zirkus ohne Riis Madsens Hilfe.

Sowohl den Renault-Vertrag 2016 als auch die Vereinbarung mit seinem aktuellen Brötchengeber Haas im darauffolgenden Jahr organisierte er gemeinsam mit seinem Geldgeber, dem Mode-Milliardär Anders Holch Povlsen.

Allerdings wurde der Management-Vertrag mit Riis Madsen nie aufgelöst. Deshalb klagte die Agentin gegen den Athleten, um ihren Anteil am Verdienst des Formel-1-Piloten von September 2015 bis Juni 2021 einzufordern. Konkret wollte die frühere Managerin 20 Prozent aller Einnahmen des heute 28-Jährigen bekommen. Alle Versuche, die Angelegenheit aussergerichtlich zu lösen, scheiterten.

Das Kopenhagener Gericht, das den Fall behandelte, kam im August 2018 zum Schluss, der Managerin Recht zu geben, allerdings bekommt Riis Madsen nicht annähernd so viel wie gewünscht.



Nun sollten sich die beiden Parteien vor dem Berufungsgericht in Kopehagen treffen, doch dazu kam es nicht. Kevin gegenüber der BT: «Ich hätte den Termin gerne wahrgenommen, doch aufgrund der Quarantäne-Regeln war es unmöglich, Arabien zu verlassen, nach Dänemark zu fliegen und danach wieder nach Abu Dhabi einzureisen. Ich hätte nicht am Saisonfinale teilnehmen können.»



Wann das Berufungsgericht zu einem Urteil gelangt, steht nicht fest.





