Max Verstappen (Red Bull Racing/1.): «Mein Geschenk»

​Der Niederländer Max Verstappen erringt im Qualifying zum WM-Finale von Abu Dhabi seine erste Pole-Position des Jahres und fügt Mercedes eine Niederlage zu. Es ist seine erste Pole seit Brasilien 2019.

Erstmals in der Turbohybrid-Ära seit Anfang 2014 startet auf dem Yas Marina Circuit kein Mercedes von der Pole-Position zum Abu Dhabi-GP, erstmals 2020 steht kein Mercedes-motorisiertes Auto auf dem besten Startplatz – Max Verstappen sichert sich, Red Bull Racing und Honda zum WM-Finale die Pole mit einer wahrlich magischen Runde, der neunfache GP-Sieger hat es am besten geschafft, schnelle Sektorzeiten zu einer guten Runden zusammenzusetzen.

Die Abstände sind minimal: Max mit 1:35,246 min vorne, Valtteri Bottas um 25 Tausendstelsekunden geschlagen, Lewis Hamilton um eine knappe Zehntelsekunde. Verstappen brüllte in den Funk: «Yes, Jungs, tut das gut! Das war der Hammer!»

Der Niederländer anschliessend: «Ich wollte zum letzten Abschlusstraining des Jahres nochmal alles geben, ich bin sehr glücklich, dass ich dieser so hart arbeitenden Mannschaft die Pole schenken darf.»

«Das war kein einfaches Qualifying, weil es verflixt knifflig war, die Reifen zum Arbeiten zu bringen und eine fehlerfreie Runde zu fahren. Vor allem der kurvige letzte Teil der Strecke ist förmlich eine Einladung zum Patzen. Und die Runde ist so lang, fast wie Singapur.»

«Es ist schön zu sehen, dass die ganzen Fortschritte von Red Bull Racing und Honda belohnt werden. Wenn du fast das ganze Jahr hinterher fährst, dann kann das bisweilen ein wenig enttäuschend sein, umso glücklicher bin ich jetzt.»



Es ist die dritte Pole-Position des 23-Jährigen nach Ungarn und Brasilien 2019.



Max: «Es war eine lange Saison für alle, mit vielen Rennen in dichter Folge. Das ist mein Geschenk vor der Winterpause!»



Und was kommt nun im Rennen? Max lacht: «Nun, wir wollen die Mercedes natürlich hinter uns halten! Unsere Dauerläufe am Freitag waren gut, wir haben hier auch ordentlich Topspeed, das fühlt sich alles vielversprechend an.»

Qualifying, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,246 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,025 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,086

4. Lando Norris (GB), McLaren, +0,251

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,325

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,569

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,717

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,800

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,819

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,996

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,113

12. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,160

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,385

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,002

15. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, keine Zeit

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,617

18. George Russell (GB), Williams, + 2,799

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,927

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,197