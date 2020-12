Formel-1-Meldeliste 2021: Teams, Fahrer, Startnummern

​Der Autosport-Weltverband FIA hat die Meldeliste für die Formel-1-WM 2021 veröffentlicht. Wir erklären, wieso die Liste noch nicht komplett ist und mit welchen Startnummern die Fahrer antreten.

Die Meldeliste für die Formel-1-Saison 2021 ist da, am 12. Dezember vom Autosport-Weltverband FIA veröffentlicht. 18 der 20 Fahrer des Feldes stehen fest, nur der zweite Red Bull Racing-Fahrer neben Max Verstappen und der zweite AlphaTauri-Pilot neben Pierre Gasly fehlen noch.

Hintergrund: Red Bull hat den Thai-Briten Alex Albon bei RBR noch nicht bestätigt, er muss in Abu Dhabi beweisen, dass es für ihn keine Alternative gibt. Der zweite Platz bei AlphaTauri wird mit an den Japaner Yuki Tsunoda gehen, aber auch das ist von Red Bull noch nicht bestätigt. Zur Erinnerung: Fahrer müssen erst am Donnerstag vor dem ersten Rennwochenende bestätigt werden.

Die Liste zeigt auch die Namenswechsel bei Racing Point (wird Aston Martin) und bei Renault (wird Alpine), dazu alle Startnummern. Sie enthüllt, dass BWT auch künftig Sponsor des Rennstalls aus Silverstone ist, wenn das Team als Aston Martin antritt. Hier ist die komplette Liste.





FIA Formel-1-Meldeliste

Team: Alfa Romeo Racing ORLEN

Firma: Sauber Motorsport AG

Chassis: Alfa Romeo Racing

Motor: Ferrari

Fahrer: Kimi Räikkönen (Startnummer 7), Antonio Giovinazzi (99)



Team: Alpine F1 Team

Firma: Renault Sport Racing Ltd.

Chassis: Alpine

Motor: Renault

Fahrer: Fernando Alonso (14), Esteban Ocon (31)



Team: Aston Martin BWT F1 Team

Firma: Racing Point UK Ltd.

Chassis: Aston Martin

Motor: Mercedes

Fahrer: Sebastian Vettel (5), Lance Stroll (18)



Team: Haas F1 Team

Firma: Haas Formula LLC

Chassis: Haas

Motor: Ferrari

Fahrer: Nikita Mazepin (9), Mick Schumacher (47)



Team: McLaren F1 Team

Firma: McLaren Racing Ltd.

Chassis: McLaren

Motor: Mercedes

Fahrer: Daniel Ricciardo (3), Lando Norris (4)



Team: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Firma: Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.

Chassis: Mercedes

Motor: Mercedes

Fahrer: Lewis Hamilton (44), Valtteri Bottas (77)



Team: Red Bull Racing

Firma: Red Bull Racing Ltd.

Chassis: Red Bull Racing

Motor: Honda

Fahrer: Max Verstappen (33), zweiter Fahrer offen



Team: Scuderia AlphaTauri Honda

Firma: Scuderia AlphaTauri

Chassis: AlphaTauri

Motor: Honda

Fahrer: Pierre Gasly (10), zweiter Fahrer offen



Team: Scuderia Ferrari Mission Winnow

Firma: Ferrari SpA

Chassis: Ferrari

Motor: Ferrari

Fahrer: Charles Leclerc (16), Carlos Sainz (55)



Team: Williams Racing

Firma: Williams Grand Prix Engineering Ltd.

Chassis: Williams

Motor: Mercedes

Fahrer: George Russell (63), Nicholas Latifi (6)





3. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36,251 min

2. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,501 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,626

4. Esteban Ocon (F), Renault, +0,648

5. Lando Norris (GB), McLaren, +0,743

6. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,761

7. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,779

8. Carlos Sainz (E), McLaren, + 0,817

9. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,834

10. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,976

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, + 1,015

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,019

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,120

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, + 1,477

15. George Russell (GB), Williams, + 1,635

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,649

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,018

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,206

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,514

20. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,908





2. Training, Abu Dhabi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:36,276 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,203 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,770

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,162

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,229

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,230

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,232

9. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,232

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,284

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,320

12. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,340

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,624

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,792

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,922

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,228

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,288

18. George Russell (GB), Williams, + 2,541

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2,751

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,856





1. Training, Abu Dhabi

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:37,378 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,034 sec

3. Esteban Ocon (F), Renault, +1,137

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,169

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,366

6. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,453

7. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,578

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,772

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,782

10. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,821

11. Carlos Sainz (E), McLaren, + 1,952

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,966

13. Lando Norris (GB), McLaren, +1,974

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,292

15. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +2,527

16. George Russell (GB), Williams, +3,068

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,685

18. Mick Schumacher (D), Haas, +3,857

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +6,691

20. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, keine Zeit





WM-Stand Fahrer nach 16 von 17 Rennen

1. Hamilton 332 Punkte

2. Bottas 205

3. Verstappen 189

4. Pérez 125

5. Ricciardo 112

6. Leclerc 98

7. Sainz 97

8. Albon 93

9. Norris 87

10. Stroll 74

11. Gasly 71

12. Ocon 60

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Grosjean 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0



Marken

1. Mercedes 540

2. Red Bull Racing 282

3. Racing Point 194

4. McLaren 184

5. Renault 172

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 103

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0