Gerhard Berger: Lewis Hamilton von Ehrgeiz zerfressen

​Der zehnfache Grand Prix-Sieger Gerhard Berger durchleuchtete bei «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV die Lage im Weltmeister-Rennstall Mercedes und ist beeindruckt von George Russell.

Gerhard Berger (61) war einer der prominenten Gäste in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV in Salzburg. Der langjährige Formel-1-Pilot sprach dabei offen über die Situation bei Mercedes-Benz, wo Hamilton-Ersatzmann George Russell in Bahrain für Furore gesorgt hat.

Zum siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton und zur Frage nach dem besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten erklärt der Wörgler: «Für mich war immer Ayrton Senna der beste Fahrer, auch bis zum heutigen Tag. Er konnte alles, er hat im dritten und vierten Lebensjahr schon mit Kart begonnen. Der Erste, der in seine Nähe kommt, ist eventuell Lewis Hamilton. Nur – den Charme von Ayrton kann er aber nicht haben.»

Die strahlende Leistung von Hamilton-Ersatz und Mercedes-Junior George Russell hat auch Berger verfolgt. Zu den anstehenden Vertragsgesprächen bei Mercedes sagt Berger: «Geldsache würde ich es nennen. Russell hat gezeigt, dass der überlegene Faktor das Auto ist, er lag ja im Rennen in Führung. Jetzt hat man ein Argument, um zu sagen: ‚Lewis, komm ein wenig runter mit deinen Forderungen!’»

Berger weiss aber auch: «Lewis ist von Ehrgeiz zerfressen. Er hat das ganze Wochenende Nachrichten geschickt, als er nicht fahren konnte. Aber er hat keine einzige Gratulation an Russell geschrieben. Er will dominieren und die Hauptrolle spielen. Russell hat aber auch schon gezeigt, was er mit dem Williams kann.»



Zu den Gerüchten, wonach bei Mercedes eventuell der Tausch Russell gegen Bottas erfolgen könnte, stellt Berger fest: «Verträge sind einzuhalten. Soviel ich weiss, hat Bottas einen Vertrag für 2021. Man hat sich verpflichtet, mit Bottas in die Zukunft zu gehen.»



Der zehnfache GP-Sieger Berger schränkt allerdings ein: «Bottas hat nicht den Speed von Russell. Ob man sich hinter den Kulissen entscheidet, einen anderen Weg zu gehen, weiss ich nicht.»





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0