Sergio Pérez (Red Bull Racing): «Das ist mein Traum»

​Red Bull Racing hält vielen Fahrern jahrelang die Treue: Seit dem Beginn der RBR-Historie ist Sergio Pérez der zwölfte Stammfahrer. Der Mexikaner: «Das ist immer mein Traum gewesen, für ein solches Team zu fahren.»

Die Entscheidung ist gefallen: Red Bull Racing hat für die GP-Saison 2021 den 30jährigen Mexikaner Sergio Pérez engagiert. Der Vollblut-Racer aus Guadalajara ist der zwölfte Formel-1-Fahrer, der für den Rennstall aus Milton Keynes zu einem GP-Start antritt (siehe Tabelle weiter unten).

Pérez hat 2020 seine beste Saison in der Königsklasse gezeigt: Er ist WM-Vierter geworden, obschon er wegen einer Corona-Erkrankung zwei WM-Läufe auslassen musste. In 15 Rennen fiel er nur einmal aus (unverschuldet) und kam nur zwei Mal nicht in die Top-Ten. Als Krönung seiner fabelhaften Saison hat er beim Grossen Preis von Sakhir sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen.

Pérez sagt über sein Engagement bei Red Bull Racing: «Das ist immer mein Traum gewesen – für einen solchen Rennstall fahren zu dürfen, der ein Wörtchen um den WM-Titel mitreden kann. Auf dieses Ziel habe ich jahrelang hingearbeitet. Es wird ein sehr stolzer Moment sein, beim WM-Auftakt in Red Bull-Farben an den Start zu gehen.»

Es ist übrigens das zweite Mal, dass «Checo» Pérez für Teamchef Christian Horner fahren wird. Der Mexikaner fuhr 2009 in der damaligen GP2-Serie (heute Formel 2) für den englischen Arden-Rennstall, der 1997 von Christian Horner und dessen Vater Garry gegründet worden war.

Sergio Pérez weiter: «Ich bin Red Bull für diese Chance sehr dankbar. Red Bull Racing und mich verbindet die Siegermentalität. Mir ist klar, dass von mir Leistung verlangt wird. Aber jeder im diesem Team weiss, dass ich in der kommenden Saison alles geben werde, um dem Renstall zu helfen, wieder Weltmeister zu werden.»





Red Bull Racing – die Fahrer

2005: David Coulthard (GB), Christian Klien (A), Tonio Liuzzi (I)

2006: David Coulthard, Christian Klien, Robert Doornbos (NL)

2007: David Coulthard, Mark Webber (AUS)

2008: David Coulthard, Mark Webber

2009: Sebastian Vettel (D), Mark Webber

2010: Sebastian Vettel, Mark Webber

2011: Sebastian Vettel, Mark Webber

2012: Sebastian Vettel, Mark Webber

2013: Sebastian Vettel, Mark Webber

2014: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (AUS)

2015: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat (RU)

2016: Daniel Ricciardo, Kvyat, Max Verstappen (NL)

2017: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2018: Daniel Ricciardo, Max Verstappen

2019: Max Verstappen, Pierre Gasly (F)

2020: Max Verstappen, Pierre Gasly, Alex Albon (GB)

2021: Max Verstappen, Sergio Pérez (MEX)





Abu Dhabi-Test, 15. Dezember

1. Fernando Alonso (E), Renault, 1:36,333 (104 Runden)

2. Nyck de Vries (NL), Mercedes, 1:36,595 (110)

3. Stoffel Vandoorne (B), Mercedes, 1:36,840 (82)

4. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:37,446 (89)

5. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,557 (122)

6. Juri Vips (EST), Red Bull Racing, 1:37,770 (100)

7. Antonio Fuoco (I), Ferrari, 1:37,817 (126)

8. Callum Ilott (GB), Alfa Romeo, 1:37,826 (93)

9. Guanyu Zhou (RCH), Renault, 1:37,902 (98)

10. Jack Aitken (GB), Williams, 1:38,153 (78)

11. Robert Swartzman (RU), Ferrari, 1:38,157 (129)

12. Sébastien Buemi (CH), Red Bull Racing, 1:38,284 (76)

13. Marino Sato (J), AlphaTauri, 1:38,495 (127)

14. Roy Nissany (IL), Williams, 1:39,800 (75)

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,947 (125)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung



WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0