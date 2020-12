WM-Kalender 2021: Weitere Änderungen erwartet

Auch FIA-Präsident Jean Todt rechnet nicht mit einer Rückkehr zur Normalität im nächsten Jahr und warnt: «Es ist noch nicht vorbei, es existieren immer noch Lockdowns und die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei.»

Die 23 Formel-1-Rennen, die für 2021 geplant sind, werden angesichts der weltweiten Corona-Lage kaum wie geplant über die Bühne gehen können. In Asien kämpft man bereits mit der dritten Covid-19-Welle, in den USA ist die Lage weiterhin angespannt und die Grenzen in Australien sind für alle ausländischen Reisenden ohne Aufenthaltsbewilligung dicht.

In Grossbritannien, wo sieben der zehn GP-Rennställe ihre Werke haben, sorgt eine Mutation des Erregers, die deutlich ansteckender als die bisherige Version sein soll, für Schlagzeilen und härtere Ausgangsregeln. Ein normaler Rennalltag, bei dem die GP-Stars auf der ganzen Welt vor vollen Zuschauerrängen ausrücken, ist angesichts der jüngsten Entwicklungen nur schwer vorstellbar.

Und die meisten GP-Veranstalter können die Formel-1-Gebühr nur über den Ticketverkauf finanzieren. Die diesjährige Saison war eine Ausnahme, denn in der Königsklasse wurden den meisten europäischen Veranstaltern die Gebühr erlassen. In Übersee wird nur gefahren, wenn die volle Gebühr entrichtet wird – was sich die meisten Veranstalter ohne Zuschauer nicht leisten können.

Somit steht noch in den Sternen, welche der 23 WM-Läufe auch gefahren werden können. Das weiss nicht nur Formel-1-Sportchef Ross Brawn, der unlängst klarstellte: «Wir wissen, dass wir 2021 nicht einfach wieder zur Normalität zurückkehren, so als würde man einen Schalter umlegen. Der Virus wird uns weiter begleiten. Wir müssen überaus vorsichtig bleiben.»

Auch FIA-Präsident Jean Todt geht nicht von einem normalen Jahr aus. Vor der FIA-Gala erklärte er am Freitag: «2020 war eine grossartige Saison, in der wir viel Kreativität erlebt haben. Wer hätte schon vor einem Jahr geglaubt, dass wir drei Rennen in Italien und mehrere GP auf der gleichen Piste austragen werden?»

«Wir haben uns bemüht, die Anzahl der Covid-19-Fälle in der Motorsport-Welt gering zu halten.. Aber leider ist es noch nicht vorbei», warnte der 74-jährige Franzose. «Es existieren immer noch Lockdowns und die Pandemie ist noch nicht vorbei. Es werden zwar Fortschritte erzielt und wir erwarten Impfstoffe, aber ich denke, wir werden bald das Potenzial für Anpassungen im Kalender erkennen. Ich denke, dass zumindest die Hälfte des Jahres nicht normal verlaufen wird.»

Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi