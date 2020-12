ServusTV: Max Verstappen und Helmut Marko zu Besuch

Nach der verrückten Sportsaison 2020 treffen sich an der Jahresabschlussgala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» einige grosse Namen des Sports, auch Max Verstappen und Dr. Helmut Marko sind dabei.

Das verrückte Sportjahr 2020 war trotz schwieriger Umstände reich an Meilensteinen und Gänsehaut-Momenten. Bei der Jahresabschlussgala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» am Montag ab 21:10 Uhr (Deutschland und Schweiz ab 22:55 Uhr) lassen Superstars aus verschiedenen Ecken der Sport-Welt diese aussergewöhnliche Saison Revue passieren und richten ihren Blick auf 2021.

Live im Studio dabei ist unter anderem Max Verstappen, der einmal mehr zeigte, wie viel Können in ihm steckt. Haben er und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko bereits einen Schlachtplan ausgearbeitet, wie sie mit Red Bull Racing Mercedes vom Thron stossen wollen? Die Antwort darauf gibt es von den Beiden, die genauso zur illustren Gästeliste gehören wie auch der 2018er-Dakar-Sieger Matthias Walkner.

Auch Dominic Thiem war in den vergangenen Monaten erfolgreich. Der Tennis-Star holte in New York seinen ersten Grand-Slam-Titel und kam bei den Australian Open ins Finale. Welches Ziel verfolgt der Tennis-Profi nun?

Ski-Star Marcel Hirscher fand wohlverdiente Zerstreuung auf motorisierten Zweirädern im unwegsamen Gelände und elektrisierte zuletzt die Nation mit einem Ski-Video. Will der achtfache Gesamtweltcupsieger mit seinen in den Sozialen Netzwerken zelebrierten Schwüngen im Schnee etwas andeuten?

Und Marko Arnautović bewies, dass er sowohl in der chinesischen Super League als auch im Nationalteam nichts von seinen Qualitäten eingebüsst hat. Kehrt er aber angesichts der Einführung eines «Salary Caps» doch nach Europa zurück? Und was traut der Sturmtank seiner Mannschaft bei der Europameisterschaft zu?

Was hatte diese in vielerlei Hinsicht so bemerkenswerte Saison noch zu bieten? Und welche Highlights stehen im Super-Sportjahr 2021 neben Olympia und Fussball-EM auf dem Programm? Die Antworten sowie weitere spannende Gespräche mit Top-Stars der Szene gibt’s bei der traditionellen Jahresabschlussgala im Hangar-7.

Moderation

Christian Nehiba, Andreas Gröbl, Christian Brugger

Thema

Jahresabschlussgala

Gäste

Dominic Thiem (Sieger US Open 2020)

Marcel Hirscher (achtfacher Gesamtweltcupsieger Ski alpin)

Max Verstappen (zweifacher Saisonsieger Formel 1)

Dr. Helmut Marko (Red Bull-Motorsportberater)

Marko Arnautović (ÖFB-Nationalspieler und China-Legionär)

Matthias Walkner (Sieger Dakar 2018 Motorrad)