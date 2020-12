Mattia Binotto: Ferrari-Duo gleichberechtigt

Die Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz und Charles Leclerc werden mit den gleichen Chancen ins neue Jahr starten, beteuert Teamchef Mattia Binotto. Der Italiener hat sich für 2021 ein realistisches Minimalziel gesetzt.

Bei Ferrari gibt es im nächsten Jahr einen neuen teaminternen Wettkampf. Carlos Sainz, der das Cockpit von Sebastian Vettel übernommen hat, wird sich an der Seite von Charles Leclerc behaupten müssen. Der von McLaren kommende Spanier wird dabei die gleiche Unterstützung wie der Monegasse erfahren, denn zum Saisonstart werden die beiden Fahrer gleichberechtigt behandelt, betonte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto bei einer Presserunde.

«Es gibt keine Vertragsklausel, die Charles zum Leader im Team erklärt», stellte der Ingenieur klar. «Auf der Strecke dürfen die Beiden frei kämpfen.» Es sei zwar wichtig, dass sie einander keinen Schaden zufügen, warnte der in der Schweiz aufgewachsene Italiener. «Aber ich denke, sie werden sicherlich zum Saisonstart die gleichen Chancen haben», hielt er unmissverständlich fest.

Das Ziel, das sich der Teamchef für das Jahr nach der schlechtesten Saison seit 1980 gesetzt hat, fällt mit dem dritten WM-Rang in der Team-Wertung bescheiden aus. «Das ist nicht unmöglich», erklärte Binotto, der sich in diesem Jahr mit dem sechsten Tabellenrang begnügen musste. «Das sollte unser Minimalziel für das nächste Jahr sein.»

Der Fokus liegt dabei auf die Punkte-Ausbeute des Teams. «Es kann also sein, dass die Fahrer in einigen Rennen die Team-Entscheidung akzeptieren, um den Erfolg des Rennstalls zu optimieren», erzählt Binotto. «Wenn ein Fahrer im Verlauf der Saison einen klaren Vorsprung und die Chance hat, ein Ergebnis zu erzielen, das für den Teamkollegen nicht möglich ist, dann werden die zwei das offen diskutieren. Dann würden wir prüfen, inwiefern man im Sinne des Teams Schützenhilfe leisten kann. An erster Stelle steht auf jeden Fall die Punkte-Ausbeute des Teams.»

Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi