Sergio Pérez bei Red Bull Racing: Hohe Erwartungen

Nicht nur im Red Bull Racing Team wird viel von Formel-1-Routinier Sergio Pérez erwartet. Auch die Gegner wollen den Mexikaner im Renner aus Milton Keynes nicht unterschätzen.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist sich sicher: Die Verpflichtung von Sergio Pérez, der den Platz von Alex Albon übernehmen wird, stärkt das Red Bull Racing Team. «Sergio Pérez wird Red Bull Racing stärker machen, vor allem wenn er weiter auf einem so hohen Niveau fährt wie in der vergangenen Saison», betonte der Mercedes-Star.

Ähnlich sieht es sein Teamkollege Valtteri Bottas, der anlässlich der FIA-Gala zur jährlichen Preisverleihung erklärte: «Ich freue mich sehr für Sergio, denn er ist nun in einem starken Team. Das hat er wirklich verdient und ich habe das Gefühl, dass die Konkurrenz nun grösser ist.» Der Finne fügte aber auch gleich an: «Das ist zu diesem Zeitpunkt zwar alles nur Spekulation, aber es wird sicher interessant werden.»

Von Pérez wird auch innerhalb der eigenen Reihen viel erwartet. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner betonte nach der offiziellen Bestätigung des Mexikaners: «Er ist ein kompletter Fahrer, der über die aussergewöhnliche Fähigkeit verfügt, mehr aus den Autos herausholen zu können, als sie herzugeben scheinen. Wenn man sich die vielen Podestplätze und Erfolge anschaut, die er im Verlauf der Jahre hatte, dann kann man sich vorstellen, dass er eine gute Ergänzung für das Team ist.»

Die Verpflichtung des 30-Jährigen aus Guadalajara sei ein Beweis für das Bestreben des Teams, Mercedes im nächsten Jahr unter Druck zu setzen, erklärte der Brite. Bei diesem Vorhaben sind auch die neuen Teamkollegen gefragt. Horner macht sich keine Sorgen, dass sich die Beiden in die Quere kommen. «Beide sind sehr realistisch. Perez weiss, welche Qualitäten Max hat, er ist ein erfahrener Pilot und kennt die Herausforderung», sagte er.

«Er war in den vergangenen Jahren super in Form und ich denke nicht, dass er irgendetwas unterschätzt», fügte der Teamchef mit Blick auf den Team-Neuling an. «Aber ich denke, er freut sich riesig über die Chance, sich zu beweisen. Und unsere Fahrer sollen nahe beieinander liegen – am vorderen Ende des Feldes. Es ist klar, dass unser erstes Ziel lautet, die Lücke zu Mercedes zu schliessen. Sergio fuhr mehrere Jahre neben Nico Hülkenberg und ich kann mich nicht erinnern, dass es da zu Streitereien auf der Piste gekommen ist.»

Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi