Carlos Sainz: Kampfansage zum Ferrari-Start

Carlos Sainz hat seinen ersten Maranello-Besuch als Ferrari-Pilot absolviert. Der Spanier traf einige Mechaniker und Ingenieure, und erklärte hinterher: «Das ist ein sehr spezieller Tag für mich.»

Den ersten Arbeitstag als Ferrari-Pilot hat Carlos Sainz hinter sich gebracht. Der 26-Jährige aus Madrid, der im nächsten Jahr an der Seite von Charles Leclerc für die Scuderia aus Maranello auf WM-Punktejagd gehen wird, besuchte das Werk des ältesten GP-Rennstalls der Welt und absolvierte gleich eine erste Sitzprobe für seinen künftigen Dienstwagen.

Der Spanier traf auch gleich einige der Mechaniker und Ingenieure, mit denen er künftig zusammenarbeiten wird. Zum Lunch stellte er sich dann zusammen mit seinem neuen Teamkollegen und Teamchef Mattia Binotto den Fragen einiger Journalisten. «Für mich ist das ein spezieller Tag, der wohl unvergesslich bleibt», schwärmte der Team-Neuling.

Und Sainz erklärte selbstbewusst: «Ich bin bereit, topmotiviert und gehe diese neue Herausforderung mit frischem Schwung an.» Er freue sich zwar auf die Weihnachtstage, die ihm die seltene Gelegenheit bieten, die Batterien neu aufzuladen, gleichzeitig könne er es aber nicht erwarten, wieder loszulegen. «Ihr könnt darauf zählen, dass ich schon früh im Januar wieder hier sein werde, um dem Team zu helfen, so schnell wie möglich nach vorne zu kommen», kündigte er an.

Teamchef Mattia Binotto wiederholte, was er seit der Bestätigung von Sainz als Nachfolger von Sebastian Vettel gebetsmühlenartig wiederholt hatte: «Er ist ein sehr schneller und starker Fahrer. Wenn man sich die Saison 2020 anschaut, dann war das ein sehr gutes Jahr für ihn. Im Qualifying konnte er weiter zulegen und er ist ein sehr starker Racer. Ich erwarte, dass er uns in der Konstrukteurswertung aktiv unterstützt.»

Die erste Fahrt von Sainz steht im Januar auf der Ferrari-Hausstrecke in Fiorano an – und zwar im zwei Jahre alten Formel-1-Renner. Dabei soll sich der Team-Neuling an die Abläufe und Arbeitsweise seines neuen Brötchengebers gewöhnen. Der erste Vorsaison-Testtag geht dann am 1. März über die Bühne.

Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi