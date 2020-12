Ferrari-Pläne 2021: SF21 wird spät enthüllt

Der nächste Formel-1-Renner aus Maranello wird SF21 heissen, wie Ferrari-Teamchef Mattia Binotto in einer Presserunde offenbart hat. Der Italiener sprach auch über die Winter-Pläne des ältesten GP-Rennstalls der Welt.

In diesem Jahr hat Ferrari eine bittere Pille nach der anderen schlucken müssen, sowohl Teamchef Mattia Binotto als auch die beiden Fahrer Charles Leclerc und Sebastian Vettel sprachen nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi von einer sehr schwierigen Saison. Der Fokus der Teamführung lag entsprechend schnell auf 2021, in dem die Rennställe nur eingeschränkte Entwicklungsmöglichkeiten haben werden, bevor 2022 die grosse Regeländerung ansteht.

Viele sprechen von einem Übergangsjahr, weil das gleiche Chassis wie in dieser Saison zum Einsatz kommen muss, allerdings dürfen aerodynamisch einige Änderungen durchgeführt werden. Für Ferrari ist 2021 aber auch ein Neuanfang. Mit Carlos Sainz statt Sebastian Vettel an der Seite von Charles Leclerc will die Scuderia vom sechsten Platz in der Teamwertung wieder wegkommen, dabei helfen soll auch das verbesserte Formel-1-Auto.

In einer Presserunde sprach Binotto über den Ferrari für das nächste Jahr, der bereits einen Namen bekommen hat: «Wir haben schon entschieden, wie das neue Auto heissen wird, nämlich SF21. Es ist ein sehr einfacher Name für eine Saison, die wie wir glauben ein Übergangsjahr sein wird. Deshalb behalten wir die Tradition bei. Ein Teil der Entwicklung ist eingefroren, es kommt also das gleiche Chassis wie 2020 zum Einsatz.»

Der Ingenieur verriet auch die Präsentationspläne der Scuderia: «Die Enthüllung des Autos wird anders als beim letzten Mal ablaufen, diesmal werden wir erst in einer Veranstaltung das Team und die Fahrer den Fans, Partnern und Journalisten präsentieren. Aber es wird vielleicht eine zweite Präsentation geben, die direkt im Rahmen der Wintertestfahrten stattfinden wird und bei der wir das Auto enthüllen werden. Und das wird anders ablaufen.»

Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi