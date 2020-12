Mick Schumacher: Kein leichter Formel-1-Start

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto ist überzeugt, dass Mick Schumacher mit dem Haas-Team einen schwierigen Auftakt in seine Formel-1-Karriere erleben wird. Im zweiten Jahr erwartet er einen sichtbaren Schritt nach vorne.

Im nächsten Jahr kehrt der Name Schumacher in die Formel 1 zurück: Mick Schumacher, Sohn des siebenmaligen Weltmeisters, wird mit dem Haas-Team sein erstes Jahr in der Königsklasse bestreiten. Den diesjährigen Formel-2-Champion erwartet eine schwierige Aufgabe, wie auch Ferrari-Teamchef Mattia Binotto weiss.

In einer Presserunde am Freitag erklärte der Ingenieur mit Blick auf den Ferrari-Junior mit dem berühmten Namen: «Ich denke, zum Start wird es sehr schwierig für ihn, und wenn man sich seine früheren Auftritte in der Formel 2 und der Formel 3 anschaut, dann sieht man, dass er im zweiten Jahr jeweils seine beste Saison hatte, und nicht im ersten.»

«Ich denke, Mick lernt im ersten Jahr und setzt das Gelernte dann im zweiten Jahr um, speziell in der zweiten Saisonhälfte des zweiten Jahres ist er dann sehr stark unterwegs», fügte Binotto an. «Deshalb ist es wichtig für ihn, zwei Jahre zu bestreiten und ich denke, bereits in der zweiten Saison kann man einen Fortschritt im Vergleich zum ersten Jahr erkennen.»

Der Italiener erwartet eine starke Leistung vom jungen Aufsteiger, der sich erst beweisen muss, bevor er bei Ferrari in die Fussstapfen seines Vaters treten kann. «Ich erwarte von ihm, dass er seinen Speed im Formel-1-Umfeld unter Beweis stellt – und zwar im Qualifying und im Rennen – und dass er ein gutes Renntempo und konstant gute Leistungen zeigen kann.»

Formel-1-Kalender 2021

21. März: Melbourne, Australien

28. März: Sakhir, Bahrain

11. April: Schanghai, China

25. April: Austragungsort noch offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

14. November: São Paulo, Brasilien

28. November: Dschidda, Saudi-Arabien

05. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi