Sebastian Vettel: Im Ranking der Fahrer gedemütigt

​Das tut weh: Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel gehört aktuell nicht zu den besten zehn Grand-Prix-Piloten. Das sagt nicht irgend jemand, sondern das sagen fünfzehn seiner Gegner.

Vor kurzem haben die zehn Formel-1-Teamchefs ihre Stimme abgegeben. Sie wurden dazu eingeladen, anonym ihre ganz persönlichen Top-Ten zusammenzustellen, wobei Punkte wie bei einem Grand Prix verteilt wurden – also 25 für den persönlichen Favoriten bis hinunter zu noch einem Zähler für den Zehntplatzierten.

Die Formel 1 hat die Wahlzettel der Teamchefs zusammengetragen und nachgerechnet. Ergebnis: Von den ersten Zehn der Formel-1-WM 2020 ist nur eine einzige Position gleich geblieben – jene von Weltmeister Lewis Hamilton. Dahinter ging es drunter und drüber.

Hier die Top-Ten der Teamchefs, in Klammern die WM-Schlussplatzierung des entsprechenden Piloten.

1. Lewis Hamilton (1.)

2. Max Verstappen (3.)

3. Charles Leclerc (8.)

4. Daniel Ricciardo (5.)

5. Sergio Pérez (4.)

6. George Russell (18.)

7. Lando Norris (9.)

8. Carlos Sainz (105)

9. Valtteri Bottas und Pierre Gasly (2. und 10.)



Aber was passiert, wenn den Grand-Prix-Fahrern die gleiche Frage gestellt wird? 15 von 20 Piloten haben mitgemacht, verzichtet haben Lewis Hamilton und Valtteri Bottas von Mercedes, Sebastian Vettel und Charles Leclerc von Ferrari sowie Alfa Romeo-Fahrer Kimi Räikkönen.



Schmerzlich für Vettel-Fans: Die Fahrerkollegen schätzen den vierfachen Weltmeister in der Form von 2020 nicht als einen der zehn besten Piloten ein! Der WM-Zweite Valtteri Bottas ist ebenfalls aus den Top-Ten gefallen.



Auch unter den Fahrern geniesst George Russell viel Hochachtung – Rang 6, wie in der Rangliste der Teamchefs. Beim achten Rang von Romain Grosjean dürfte – bei allem Respekt – der Sympathiebonus eine Rolle gespielt haben. Es fällt ferner auf, dass Gasly von den Fahrerkollegen erheblich höher eingeschätzt wird als von den Teamchefs.



Hier die Top-Ten der Fahrer, in Klammern erneut ihr WM-Schlussrang.



1. Lewis Hamilton (1.)

2. Max Verstappen (3.)

3. Daniel Ricciardo (5.)

4. Charles Leclerc (8.)

5. Pierre Gasly (10.)

6. George Russell (18.)

7. Sergio Pérez (4.)

8. Romain Grosjean (19.)

9. Carlos Sainz 37 (6.)

10. Alex Albon (7.)





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0