Fernando Alonso-Comeback: Anlass für Sorgen

​Ferrari-Neuling Carlos Sainz spricht über die Formel-1-Rückkehr seines spanischen Landsmannes Fernando Alonso. Der Madrilene sagt: «Fernando in der Saison 2022 – das macht mir ein wenig Sorgen.»

Für die spanischen GP-Berichterstatter wird die Saison 2021 ein Festschmaus: Carlos Sainz sitzt in einem Ferrari, und Fernando Alonso kehrt als Stammfahrer zurück, bei Alpine (bisher Renault). Für Sainz, den WM-Sechsten von 2019 und 2020, wird Ferrari der vierte Arbeitgeber in der Formel 1 nach Toro Rosso (2015–2017), Renault (2017/2018) und McLaren (2019/2020). Carlos Sainz ist der fünfte Ferrari-Werksfahrer aus Spanien – nach Alfonso «Fon» de Portago (1956/1957), Marc Gené, Pedro de la Rosa (beide nur als Testfahrer) sowie Fernando Alonso (2010 bis 2014).

Im Rahmen einer Medienrunde in Spanien spricht der 26jährige Sainz über Ferrari, dann über den 39jährigen Alonso. Auf die Frage, ob er vom zweifachen Weltmeister schon Tipps in Sachen Ferrari erhalten habe, antwortet Sainz: «Nein, bislang nicht. Aber ich bin sicher, wir werden uns noch unterhalten. Allerdings – Ferrari, so wie er es zuletzt von 2014 kannte, das ist ein anderes Ferrari als heute. Das Team und die Rennwagen haben sich stark verändert, was bleibt, das ist der Wettbewerbsgeist und die Begeisterung der Fans.»

Und so schätzt der 118fache GP-Teilnehmer Sainz die Lage von Alonso ein: «Renault hatte in vielen Rennen 2020 das drittbeste Auto, sie haben drei Podestränge erobert, und ich gehe davon aus – Fernando wäre mindestens auf dem Niveau von Daniel Ricciardo gefahren.»

«Wenn Renault weiter so Gas gibt und es dort anhaltend aufwärtsgeht, dann wird Alonso um vordere Ränge mitmischen können. Aber was mir bei Alonso ein wenig Sorgen macht, das ist die Saison 2022, wenn wir eine ganz neue Formel 1 erhalten, wenn die Königsklasse gewissermassen den Reset-Knopf drückt.»





