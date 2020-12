Gerhard Berger: «Mick Schumacher macht seinen Weg»

Der Name Schumacher ist zurück in der Formel 1

​Der zehnfache GP-Sieger Gerhard Berger (61) lobt die Einstellung und die Herangehensweise von Mick Schumacher. «Mick macht seinen Weg, er wird ein guter Formel-1-Fahrer werden.»

Michael Schumachers Sohn Mick wird 2021 seine erste Formel-1-Saison beim GP-Rennstall Haas unter Teamboss Günther Steiner absolvieren. Der Formel-2-Meister hat in Abu Dhabi für Haas das erste freie Training bestritten sowie den Nachwuchsfahrertest.

Gerhard Berger (61) freut sich auf das Grand-Prix-Debüt von Mick Schumacher. Der Tiroler hat den jungen Piloten über Jahre in diversen Nachwuchs-Serien beobachtet, gegen dessen Vater Michael Schumacher ist er von 1991 bis 1997 gefahren.

Der zehnfache GP-Sieger Berger lobt den Sohn des siebenfachen Champions in den höchsten Tönen: «Mick ist ein netter Kerl, sehr anständig und sehr höflich. Ich habe ihn ja kennengelernt, als er immer wieder mit dabei war bei den Rennen. Er hat dann in Schumi-Manier eine Meisterschaft nach der anderen abgearbeitet. Ich glaube schon, dass er die Schumacher-Sieger-Gene in sich trägt.»

Und Berger weiss: «Mick wird seinen Weg machen. Er wird ein guter Formel-1-Rennfahrer werden. Wir drücken ihm alle die Daumen. Es ist ja so, dass wir alle vor Schumacher so unglaublich viel Respekt haben und vor all dem, was da an Leid passiert ist. Das einzige, was wir daher für Michael hoffen können, ist, dass sein Sohn vorne fährt.»

Michael Schumacher erlitt am 29. Dezember 2013 bei einem Sturz im Skigebiet Méribel (Frankreich) schwere Kopfverletzungen. Seither kämpft er sich ins Leben zurück.





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0