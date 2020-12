Fan-Wahl: Lewis Hamilton Sportler des Jahres 2020

​Mercedes-Star Lewis Hamilton hat zum zweiten Mal die Wahl zur britischen Sportpersönlichkeit des Jahres (SPOTY) gewonnen. Er appelliert an den Durchhaltewillen der Briten in diesen schwierigen Zeiten.

Lewis Hamilton hat 2020 seinen siebten Formel-1-WM-Titel gewonnen, aber erst zum zweiten Mal hat es mit dem SPOTY geklappt, der in Grossbritannien vielbeachteten Auszeichnung zur Sportpersönlichkeit des Jahres. Der SPOTY lockt im sportbegeisterten Grossbritannien jedes Mal ein Millionenpublikum vor die Bildschirme.

Mercedes-Star Hamilton hat diesen Preis zum zweiten Mal nach 2014 gewonnen, 2019 und 2018 war er jeweils Zweiter geworden, ebenso wie 2008 und 2007. Hamilton erhielt von den Fans mehr Stimmen als Jordan Henderson (Fussball), Hollie Doyle (Jockey), Ronnie O’Sullivan (Snooker), Stuart Broad (Cricket) und Tyson Fury (Boxen).

Zwei SPOTY haben vor Hamilton auch Nigel Mansell und Damon Hill gewonnen, Jackie Stewart erhielt die Auszeichnung 1973, Stirling Moss 1961.

Der 95fache GP-Sieger meldete sich per Videoschaltung: «Zunächst Gratulation an alle Nominierten für ihre tollen Leistungen in diesem Jahr. Dann ein grosses Dankeschön an alle Fans, die für mich angerufen haben. Ich habe nicht mit einem SPOTY gerechnet, denn die anderen Sportler haben fabelhafte Leistungen gezeigt.»



«Dieses Jahr hat einmal mehr gezeigt, welche grandiose Helden wir in Grossbritannien haben. Ich bin sehr stolz, in dieser Reihe stehen zu dürfen, und ich werde weiterhin versuchen, mein Land so gut als möglich zu repräsentieren. Den Kids möchte ich sagen: Folt euren Träumen! Gebt nie auf! Glaubt an euch, denn ihr könnt Grosses erreichen.»



«Ich weiss, wir erleben ein ungewöhnliches Jahr. Allen Menschen, die an vorderster Front arbeiten, und allen Kindern möchte ich sagen – Kopf hoch in diesen schwierigen Zeiten. Ich sende allen positive Energie.»





Abu Dhabi-GP, Yas Marina

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:30,256 h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +15,976 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +18,415

4. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +19,987

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1:00,729 min

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1:05,662

7. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:13,748

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,718

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1:41,069

10. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:42,738

11. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

15. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

19. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, +2 Runden

Out

Sergio Pérez (MEX), Racing Point, Kraftübertragung





WM-Stand nach 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 347 Punkte

2. Bottas 223

3. Verstappen 214

4. Pérez 125

5. Ricciardo 119

6. Sainz 105

7. Albon 105

8. Leclerc 98

9. Norris 97

10. Gasly 75

11. Stroll 75

12. Ocon 62

13. Vettel 33

14. Kvyat 32

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Russell 3

19. Romain Grosjean (F) 2

20. Magnussen 1

21. Latifi 0

22. Jack Aitken (GB) 0

23. Fittipaldi 0



Marken

1. Mercedes 573

2. Red Bull Racing 319

3. McLaren 202

4. Racing Point 195

5. Renault 181

6. Ferrari 131

7. AlphaTauri 107

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0