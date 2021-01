Formel-1-Wintertest: Bahrain statt Barcelona

Formula One Management und die Teams haben sich geeinigt: Der dreitägige Wintertest findet nicht auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya statt, sondern 12.–14. März auf dem Bahrain International Circuit.

Die Entscheidung ist gefallen: Die Wintertestfahrten vor der GP-Saison 2021 werden nicht wie jahrelang auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya durchgeführt, sondern auf dem Bahrain International Circuit. Formula One Management und die zehn Grand-Prix-Rennställe sind übereingekommen, dass dies am sinnvollsten ist – nachdem der erste Teil des WM-Programms umgestellt werden musste. Tests und Rennen am gleichen Ort machen mehr Sinn, als Testfahrten in Katalonien und dann ein Rennen auf der arabischen Halbinsel.

Aus Kostengründen sind die Testfahrten weiter beschränkt worden. Noch vor einigen Jahren wurde vor einer Saison je vier Tage auf drei verschiedenen spanischen Rennstrecken gefahren (Valencia, Jerez, Barcelona), heute besteht der komplette Test aus drei Tagen, also eineinhalb pro Stammfahrer.

Für Bahrain sprach auch das freundlichere Wetter und die Tatsache, dass die Corona-Situation in Bahrain weniger dramatisch ist als in Spanien. Nachteil: Bahrain liegt sechs Stunden von den Rennwagenwerken in Europa entfernt. Es wird komplizierter, Teile zum Test zu fliegen.

Berechtigte Frage: Wieso finden die Wintertests nicht in der Vorwoche des WM-Auftakts statt? Antwort: Weil das Reglement vorschreibt, dass zwischen Testende und erster Veranstaltung mindestens zehn Tage liegen müssen.



Die Rennställe erhalten beim Aufbau der 2021er Rennwagen etwas mehr Zeit. Nach dem ursprünglichen Plan (Test in Barcelona vom 2.–4. März) hätten sie die Wagen mit den Rennlastern am 28. Februar Richtung Spanien schicken müssen. Nun wird das Material für die Luftfracht vom 4. März oder 5. März bereitgemacht.



Die Regel, wonach ein Team einen so genannten Filmtag machen darf, hat Bestand – wenn ein Rennstall maximal 100 Kilometer fahren darf, an sich für Werbeaufnahmen. Ein Rennstall darf den Ort selber wählen. Der Filmtag wird oft für eine Funktionskontrolle des Autos benutzt.



Der letzte Vorsaisontest in Bahrain fand 2014 statt, unmittelbar vor der ersten Saison mit den neuen Turbohybrid-Rennwagen. Allerdings gab es damals zuvor einen Test in Jerez.





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Wintertest: 12.–14. März in Sakhir, Bahrain

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

4. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

7. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi