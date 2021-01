Formel-1-Rookie Tsunoda: «Druck ändert sich nicht» 31.01.2021 - 11:41 Von Otto Zuber

Formel 1 © LAT Yuki Tsunoda durfte bereits beim Test in Abu Dhabi im F1-Renner von AlphaTauri ausrücken

Yuki Tsunoda wird in diesem Jahr als jüngster Formel-1-Rookie in der Startaufstellung stehen. Der Japaner macht sich keine Sorgen, er weiss: Fehler sind in seiner ersten Saison in der Königsklasse unvermeidbar.