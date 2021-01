McLaren: Neues Auto wegen Mercedes

Die McLaren-Ingenieure haben in diesem Winter alle Hände voll zu tun, denn die Briten wechseln wieder zu Mercedes als Motoren-Partner. Das erfordert viele Änderungen, wie F1-Produktionsleiter Piers Thynne erklärt.

In diesem Jahr werden die Teams den Formel-1-Regeln entsprechend mit dem gleichen Chassis wie im Vorjahr angreifen müssen, allerdings sind aerodynamische Änderungen erlaubt. Bei McLaren steht überdies der Wechsel des Motorenpartners an, denn der Traditionsrennstall aus Woking kehrt Renault den Rücken und wendet sich Mercedes zu.

Das bringt viele Änderungen mit sich, tatsächlich besteht der MCL35M aus gleich vielen neuen Teilen wie sein Vorgänger, wie Produktionsleiter Piers Thynne im Interview auf der Team-Website erklärt. «Während alle anderen Teams den grössten Teil ihrer 2020er-Autos mit ins neue Jahr nehmen, bedeutet unser Wechsel zur Mercedes-Antriebseinheit, dass wir eine ganze Menge ändern müssen.»

«Im Grunde bauen wir ein komplett neues Auto auf, es besteht ungefähr aus gleich vielen neuen Teilen wie das vorherige Modell», betont Thynne, und berichtet: «Wir liegen in vielerlei Hinsicht gut im Plan, aber es gibt einige Herausforderungen in bestimmten Bereichen, die wir derzeit meistern müssen – aber so ist das in der Formel 1.»

«Wenn du keine Probleme hast, dann bist du wahrscheinlich nicht aggressiv genug. Wenn alles einfach und ohne Probleme läuft, dann bedeutet das für gewöhnlich, dass du Performance einbüsst, weil du nicht genug ans Limit herangehst», weiss Thynne.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi