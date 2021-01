Australien-GP: Zeit für Anpassungen im Albert Park

Die GP-Verantwortlichen von Melbourne haben den neuen GP-Termin im November genutzt, um Anpassungen am Albert Park Circuit vorzunehmen. So wurde etwa die Boxengasse verbreitert.

Im vergangenen Jahr musste der Australien-GP wegen eines Covid-19-Falls bei McLaren schliesslich in letzter Minute abgesagt werden, in diesem Jahr wurde das Rennen im Albert Park von Melbourne wegen der andauernden Corona-Pandemie auf den Herbst verschoben. Statt wie geplant als Saisonauftakt-Event im März soll der WM-Lauf in Australien nun am 21. November über die Bühne gehen.

Die Terminverschiebung eröffnet den GP-Verantwortlichen die Möglichkeit, einige Änderungen an der Strecke vorzunehmen. Und diese Chance hat man auch genutzt. Andrew Westacott, CEO der Australian Grand Prix Corporation, erklärt gegenüber «Speedcafe.com» dass etwa die Boxengasse um zwei Meter verbreitert wurde, womit das Boxengassen-Tempolimit von 60 auf 80 km/h erhöht werden kann.

«Seit die Strecke geplant wurde, sind die Auto sehr viel länger geworden. Wir haben deshalb die Boxengasse um zwei Meter verbreitert», sagt Westacott, und bestätigt, dass man auch darüber nachdenkt, die auf das Rennen 2022 hin geplante Erneuerung des Streckenbelags vorzuziehen und schon vor dem diesjährigen WM-Lauf durchzuführen.

«Die Terminverschiebung verschafft uns ein Zeitfenster, das wir nutzen könnten, um die Arbeiten durchführen zu lassen. Wir wollten das eigentlich nach dem diesjährigen Rennwochenende machen, aber da das Rennen nun im November stattfindet, könnte man das auch vorher erledigen», ist sich Westacott sicher.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi