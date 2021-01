Toto Wolff (Mercedes): «Das hat Vettel gebraucht»

​Mercedes-Teamchef Toto Wolff und der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel sind seit Jahren befreundet. Der Wiener sagt über den Heppenheimer: «Sebastian hat einen Tapetenwechsel gebraucht.»

Für Sebastian Vettel gab es nach Ferrari nur zwei Möglichkeiten: Rücktritt oder Aston Martin. Der vierfache Weltmeister sagte nach seiner Vertragsunterzeichnung: «Wie nahe ich am Rücktritt war? Jedenfalls nahe genug, um mir darüber Gedanken zu machen. Ich musste herausfinden, was für mich das Beste ist.»

Das Beste ist Aston Martin. Vettel weiter: «Ich hatte immer gesagt – ich werde in der Formel 1 bleiben, sofern es etwas gibt, das mir reizt. Die Leistungen dieses Rennstalls stimmen zuversichtlich. Ich will natürlich an der Spitze des Feldes fahren, nicht am Ende, und ich glaube, dieses Team gibt mir dazu die Möglichkeit. Sie sind bereit zu wachsen, und diesen Weg will ich gerne mit ihnen gehen.»

Der Weg beginnt in Silverstone, wo der 53fache GP-Sieger derzeit für Sitzproben, Sitzungen mit den Technikern sowie Arbeit im Rennsimulator weilt. Einen kurzen Film mit Sebastian Vettel hat das Team auf YouTube gestellt.

Sein langjähriger Freund Toto Wolff ist überzeugt davon, dass die Möglichkeit Aston Martin zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Der Mercedes-Teamchef sagt: «Sebastian hat vor allem eines gebraucht – einen Tapetenwechsel. Wenn man immer mehr in eine Negativspirale hineingerät mit seinem Team, dann muss man eine Veränderung herbeiführen. Und das hat er gemacht. Er befindet sich nun in einem ganz anderen Umfeld.»



Zum schlechten Abschneiden Vettels im letzten Jahr mit Ferrari meint Wolff gegenüber RTL: «Ich glaube nicht, dass er nicht geliefert hat, sondern es waren vielmehr die Rahmenbedingungen, die immer schlechter geworden sind, die Zusammenarbeit war gestört. Ich bin überzeugt, bei seinem neuen Arbeitgeber kann er aufblühen. Das Projekt Aston Martin in der Formel 1 startet eben gerade, und Sebastian ist eine der starken Säulen dieses Projekts. Ich hoffe, dass er gut aus den Startlöchern kommt.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi