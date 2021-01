Mick Schumacher (Ferrari): «Kühlen Kopf bewahren» 29.01.2021 - 17:58 Von Mathias Brunner

Formel 1 © Ferrari Mick Schumacher © Ferrari Mick Schumacher im 2018er Ferrari

​Formel-2-Champion Mick Schumacher hat seinen Test in Fiorano abgeschlossen, am letzten Tag übernahm anschliessend sein alter F2-Rivale Callum Ilott das Auto. Mick: «Ich will beim ersten Rennen voll attackieren.»