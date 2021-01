Fernando Alonso spielt mit Fans: Wahr oder falsch

​Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso (39) hat seine Fans auf Instagram dazu eingeladen, mit ihm «wahr oder falsch» zu spielen. Dabei gab der 32fache GP-Sieger ein paar verblüffende Antworten.

Nach zwei Jahren Pause kehrt Fernando Alonso auf die Grand-Prix-Pisten zurück. Der 39jährige Spanier bereitet sich derzeit auf die Saison vor, die dreitägigen Wintertests sind für 12. bis 14. März auf dem Bahrain International Circuit geplant, die Saison soll auf der gleichen Bahn am 28. März losgehen.

Zwischendurch hat sich der 32fache GP-Sieger Alonso für seine Anhänger etwas Besonderes einfallen lassen – eine Runde «wahr oder falsch». Die Fans konnten auf Instagram eine Behauptung schreiben, Alonso sagte dann, ob die aus seiner Sicht wahr oder falsch ist.

Du hast damals die Fahrprüfung versemmelt.

Falsch.

Du kommst als besserer Rennfahrer in die Formel 1 zurück.

Wahr.



Du hast deine Zeit bei Ferrari in guter Erinnerung.

Wahr.



Du hast in der Formel 1 etwas verpasst, als du zwei Jahre lang in anderen Kategorien gefahren bist.

Falsch.



Du hast es bereut, den GP-Sport verlassen zu haben.

Falsch.



Alle Fahrzeuge in deinem Museum wurden dir geschenkt.

Falsch.



Es wird eine zweite Staffel der Alonso-Doku geben.

Wahr.



Du hast Angst gehabt, als du damals in Japan das Motorrad von Marc Márquez gefahren bist.

Wahr.



Du wirst einmal Familienvater sein.

Wahr.



Du bist für längere Zeit zurück in der Formel 1.

Wahr.



Du wirst dich ohne zu zögern gegen Corona impfen lassen.

Wahr.



Du hast beim ersten Grand Prix in Bahrain 2021 eine Siegchance.

Falsch.



Du wolltest als Kind lieber Motorradrennfahrer werden.

Falsch.



Deine Lieblings-Fussballmannschaft ist Real Madrid.

Wahr.



Ich fahre im Kart schneller als du.

Falsch.



Formel-1-Fahren ist die aufregendste Erfahrung, die du je gemacht hast.

Falsch.



Du wirst erneut eine Dakar-Rallye fahren.

Wahr.



Der Dakar-Toyota kommt ebenfalls ins Alonso-Museum.

Wahr.



Dein Helm für 2021 wird in den gleichen Farben lackiert wie damals der Helm von 2005 und 2006.

Wahr.



Dein Strassenauto ist eine Alpine.

Wahr.



Du warst ein guter Schüler.

Wahr.



Du bist an Corona erkrankt gewesen.

Falsch.



Es hat dich berührt, welche Reaktionen die Nachricht seines Formel-1-Comeback ausgelöst haben.

Wahr.