Carlos Sainz über Charles Leclerc: «Kein Anfänger»

​Erstmals seit vielen Jahren setzt Ferrari mit Charles Leclerc (23) und Carlos Sainz (26) auf zwei junge Piloten. Der Spanier Sainz widerspricht der Ansicht, dass dies für Ferrari von Nachteil sein könnte.

Ferrari tritt in der GP-Saison 2021 mit einem für die Italiener ungewöhnlich jungen Pilotenduo an, der Monegasse Charles Leclerc ist 23 Jahre alt, der Spanier Carlos Sainz ist 26. Wir müssen bis ins Jahr 1968 zurückblättern, um bei Ferrari zu Jahresbeginn zwei so junge Piloten zu finden. Damals war der Neuseeländer Chris Amon 24, der Belgier Jacky Ickx erst 23.

Jahrelang setzte Ferrari auf Piloten, die entweder schon Rennen gewonnen hatten oder bereits Weltmeister waren. Wenn denn mal ein junger Pilot zum Stammfahrer gemacht wurde, so wie vor Charles Leclerc etwa Felipe Massa, dann fuhr der an der Seite eines routinierten Mannes. Zwei eher junge Piloten, so geben Tifosi in den sozialen Netzwerken zu bedenken, das könnte ein Nachteil sein – weil bei der Entwicklung des Fahrzeugs das Wissen fehle.

Aber Carlos Sainz sagt in der Ferrari-Publikation «Racing Activities»: «Ich glaube nicht, dass das Alter von grosser Bedeutung ist. Es kommt auf die Erfahrung an. Wenn du älter wirst, bedeutet das nicht automatisch, dass du schneller wirst. Gewiss, ich bin erst 26 Jahre alt, aber ich habe jetzt sechs Jahre Formel-1-Erfahrung sammeln können, und ich fuhr vor Ferrari für drei verschiedene Teams, Toro Rosso, Renault und McLaren.»

«Charles geht in seine vierte GP-Saison, die dritte mit Ferrari. Er kennt den Rennstall durch und durch. Was ich damit sagen will – auch wenn wir im Schnitt ein junges Fahrerduo sind, so sind wir keine Anfänger. Wir wissen beide, was es bedeutet, für Ferrari zu arbeiten, und was zu tun ist.»



Und Carlos Sainz gibt den Tifosi ein Versprechen: «Sie sollen wissen, dass ich mich mit jeder Faser meines Körpers dafür einsetzen werde, dass Ferrari wieder an die Spitze kommt. Ich weiss, dass hier alle Voraussetzungen gegeben sind, um erneut Rennen und Titel zu gewinnen. Ich sehe mein Engagement bei Ferrari als Ehre an, und ich will die Tifosi stolz machen.»





Carlos Sainz

2005–2009: Karting

2010: Europäische Formel BMW (4.)

2011: Formel Renault 2.0 Eurocup (2.)

2012: Europäische Formel 3 (5.)

2013: GP3 (10.)

2014: Formel Renault 3.5 (Meister)

2015 mit Toro Rosso: WM-15., 18 Punkte

2016 mit Toro Rosso: WM-12., 46 Punkte

2017 mit Toro Rosso, dann Renault: WM-9., 54 Punkte

2018 mit Renault: WM-10., 53 Punkte

2019 mit McLaren: WM-6., 96 Punkte (3. in Brasilien)

2020 mit McLaren: WM-6., 105 Punkte (2. in Italien)

2021 mit Ferrari





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi