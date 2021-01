George Russell zu Hamilton-Lob: «Kein Unterschied»

Mercedes-Junior George Russell freut sich über das Lob von GP-Star Lewis Hamilton , betont aber auch, dass die netten Worte des siebenfachen Weltmeisters keinen Unterschied machen, wenn es um seine GP-Karriere geht.

In diesem Jahr darf George Russell zum dritten Mal in Folge für das Williams-Team in der Formel 1 antreten, das derzeit am hinteren Ende der Startaufstellung zu finden ist. Dennoch wird dem 22-jährigen Briten, der zum Nachwuchskader von Mercedes gehört, eine glänzende Zukunft prophezeit – nicht zuletzt wegen seines starken Auftritts im Mercedes des Covid-19-infizierten Lewis Hamilton im letztjährigen Sakhir-GP.

Russell sicherte sich im zweitletzten Rennen der Saison 2020 den zweiten Startplatz und führte das Rennen über weite Teile an, bevor er wegen eines Boxenstopp-Patzers und eines späten Reifenschadens schliesslich auf den neunten Platz zurückfiel. Trotzdem erntete Russell – dem die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben stand – viel Lob von den Experten und auch hochkarätigen Rennfahrern wie Hamilton und Fernando Alonso.

Der WM-Achtzehnte von 2020 freut sich über die netten Worte, weiss aber auch, dass er die entsprechende Leistung zeigen muss, um eine gute Karriere hinzulegen. «Lewis ist eine Legende und ganz offensichtlich der Grösste, statistisch wird er das nach diesem Jahr sicherlich sein», holt Russell im Interview mit «The Sportsman» aus. «Ich habe den grössten Respekt für ihn, seine Arbeit auf der Strecke und seine Art, mit den Ingenieuren umzugehen. In den vergangenen vier Jahren ist dieser Respekt stark gewachsen.»

«Entsprechend viel bedeutet dieses Lob von ihm, gleichzeitig lass ich das aber nicht zu sehr an mich herankommen, denn Lewis Hamilton macht keinen Unterschied, wenn es um meine Karriere geht. Ich muss die Leistung auf der Strecke zeigen, es spielt keine Rolle, wenn jeder einzelne Fahrer sagt, ich sei der Beste, wenn die Leistung nicht stimmt. Du musst die Antwort auf der Strecke geben», betont der Williams-Pilot.

