Formel-1-Auto für 2022: McLaren geht ans Limit

Die Formel-1-Teams bereiten sich derzeit eifrig auf die Saison 2021 vor. Aber auch fürs nächste Jahr wird bereits entwickelt, wie McLarens F1-Produktionsleiter Piers Thynne bestätigt.

Die Formel-1-Saison 2021 hat noch nicht begonnen, wohl aber die Arbeit an den GP-Autos für das nächste Jahr, in dem umfangreiche Regeländerungen umgesetzt werden. Auch beim McLaren-Team wird schon eifrig für 2022 entwickelt, obwohl die Entwicklung des MCL35M, mit dem Lando Norris und Daniel Ricciardo in diesem Jahr angreifen, viel Zeit und Energie in Anspruch nimmt.

Denn das Traditionsteam aus Woking wechselt den Motorenpartner – von Renault zu Mercedes – und muss deshalb mehr als alle anderen Teams ändern. Trotzdem wird seit Jahresbeginn auch fleissig mit Blick aufs nächste Jahr entwickelt und getestet, wie McLarens F1-Produktionsleiter Piers Thynne in einem Interview auf der Team-Website bestätigt.

«Wir wollen es gleich beim ersten Mal richtig hinbekommen und wir haben es geschafft, reibungslos ins Windkanal-Programm für das 2022er-Auto zu starten. Wir haben unglaublich viele Teile produziert, um dieses Entwicklungsprogramm voranzutreiben und es ist noch sehr früh, deshalb liegt der Fokus auf den Windkanal-Tests», fügt Thynne an.

Bei den Testobjekten müsse man ans Limit gehen, weiss der Formel-1-Profi. «Denn da findest du die Performance», betont er. «Wenn alles funktioniert, dann ist das super. Wenn nicht, kann man immer noch einen Schritt zurück machen. Man muss auf jeden Fall nach den Sternen greifen, und genau das werden wir tun, um wieder ganz nach vorne zu kommen», erklärt er kämpferisch.

McLaren-Technikchef James Key hatte über die Produktion des diesjährigen Renners gesagt: «Wir sind gut unterwegs, obschon es Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie gab. In einer idealen Welt hätten wir die Arbeit am 2021er Auto früher aufgenommen, aber diesen Rückstand haben wir inzwischen wettgemacht.»

Die Saison 2020 konnte McLaren auf dem dritten WM-Rang abschliessen, nachdem man 2017 noch WM-Neunter war. Doch seitdem hat sich die Mannschaft aus Woking stetig steigern können und in diesem Jahr kommt mit Daniel Ricciardo ein GP-Sieger an Bord, der helfen soll, die Lücke nach vorne zu verringern.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi