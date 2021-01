Pierre Gasly (AlphaTauri): «Das war mein Moment»

Mit seinem Debüt-GP-Sieg in Monza sorgte Pierre Gasly im vergangenen Jahr für eine schöne Überraschung. Der Franzose blickt noch einmal auf den Triumph zurück und erklärt, warum er sich auf dem Podest so viel Zeit liess.

Der Monza-Sieg von AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly war eines der Highlights der Saison 2020. Der junge Franzose hielt dem Druck von Carlos Sainz auf der Highspeed-Strecke im königlichen Park stand und feierte damit seinen ersten GP-Triumph. Nach der Podest-Zeremonie blieb der 24-Jährige aus Rouen auf dem Treppchen sitzen und gönnte sich noch ein paar Schlucke seines Siegeschampagners.

Rückblickend erklärt Gasly gegenüber den Kollegen von «Turbo.fr»: «Es war grösstenteils mein Augenblick, davon hatte ich schon von klein auf geträumt. Seit ich sechs Jahre alt war, träumte ich davon, einen Formel-1-Grand-Prix zu gewinnen und so einen Moment zu erleben. In der Formel 1 läuft alles sehr schnell ab und ich hatte das schon 2019 in Brasilien erlebt,, am Montagmorgen nach meinem zweiten Platz dachte ich mir: 'Alles lief viel zu schnell ab.'»

«Ich hatte einfach das Gefühl, dass es hätte länger dauern sollen und ich dachte, dass ich es nicht ausgekostet hatte», erinnert sich der WM-Zehnte von 2020, der auch in diesem Jahr für das AlphaTauri-Team um WM-Punkte kämpfen wird. «Deshalb sagte ich in Monza: «Das ist mein Grand Prix, das ist mein Moment, der gehört nur mir», fügt er an.

«Dir gehen in einem solchen Augenblick sehr viele Gedanken durch den Kopf», offenbart der GP2-Meister von 2016. «Man denkt an viele verschiedene Leute. Ich wollte mir einfach nur die Zeit nehmen, um einige Sekunden nur für mich diesen unglaublichen Moment geniessen zu können», erklärt er.

