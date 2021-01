Formel 1 im ORF: Die Quoten stiegen

Die Formel 1 gehörte im vergangenen Jahr zu den Gewinnern im ORF. Im Durchschnitt verfolgten fast 600.000 Zuschauer die 17 Saisonläufe bei den Österreichern mit.

Was kann man in der Pandemie und meist auch noch im Lockdown tun ausser arbeiten, einkaufen, Sport betreiben? Als Sportfan natürlich TV-Sport konsumieren. Und da gehörte die Formel 1 2020 in ihrer gestrafften Halbjahressaison zu den Gewinnern im ORF. Die offiziellen Zahlen weisen für die 17 Rennen durchschnittlich fast 600.000 Zuschauer (591.000 bei 36 Prozent Marktanteil) aus.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die wegen der Zeitverschiebung und damit Übertragung in unserer «Prime time» grössten Quotenbringer in Amerika (Kanada, USA, Brasilien) 2020 nicht stattfinden konnten. Die höchste Quote der Zuschauer über 12 Jahre im ORF erzielte der Sakhir-GP mit 706.000.

Acht der 17 Rennen wiesen mehr als 600.000 Zuschauer auf, nur zwei unter 500.000: Sotschi am 27. September mit Beginn um 13.10 Uhr MESZ (da hatte wohl noch Mittagessen Priorität) und Imola am 1. November mit 489.000 bzw. 482.000.

Die beiden Auftaktrennen in Spielberg wurden von 627.000 bzw. 698.000 Zuschauern verfolgt, die 46 bzw. 49 Prozent Marktanteil brachten. Bezieht man österreichische Konsumenten von Sky und RTL mit ein, wird die durchschnittliche Zuschauerzahl wohl bei 700.000 oder darüber gelegen sein.

Apropos RTL: Im letzten Jahr von drei Jahrzehnten deutscher Formel-1-Rechte im Free-TV lagen die Quoten deutlich unter denen des ORF, wenn man das Verhältnis der Einwohnerzahl (10:1) berücksichtigt. Bei RTL betrug der Jahresschnitt in Deutschland 3,98 Millionen bei nur 24,7 Prozent Marktanteil. Die meistgesehenen Rennen waren der Ungarn- und erste Österreich-GP mit 4,49 bzw. 4,48 Millionen.

Im Vergleich zu 2019 – wie gesagt bei unterschiedlichen Rennschauplätzen – verlor RTL geringfügig (von 4,00 auf 3,98 Mill. im Schnitt), während der ORF um rund 60.000 Zuschauer pro Rennen zulegen konnte. Sky Deutschland kam im Schnitt auf 510.000 Zuschauer (3,1 Prozent Marktanteil) und steigerte sich damit zu 2019 (427.000/2,9).

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi