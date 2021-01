McLaren-Mercedes: Motor läuft, Auto am 15. Februar

​McLaren wird am Abend des 15. Februar das 2021er Auto vom Typ MCL35M-Mercedes präsentieren, im Rahmen einer Übertragung aus dem McLaren Technology Centre von Woking, in Kooperation mit Sky Sports F1.

Am 15. Februar 2021 um 20.00 zentraleuropäischer Zeit präsentiert McLaren den neuen Rennwagen für die Saison 2021, den McLaren MCL35M-Mercedes, mit dem Daniel Ricciardo und Lando Norris antreten. McLaren zeigt das GP-Fahrzeug im Rahmen einer Direktübertragung aus dem McLaren Technology Centre von Woking, in Zusammenarbeit mit Sky Sports F1.

Es handelt sich um den ersten McLaren mit Mercedes-Power seit 2014. McLaren und Mercedes feierten gemeinsam fabelhafte Ergebnisse, Mika Häkkinen wurde 1998 und 1999 Formel-1-Weltmeister. Aber Ende 2014 ging das Bündnis auseinander, weil der damalige McLaren-Chef Ron Dennis eine neue Erfolgsgeschichte mit Honda beginnen wollte. Heute wissen wir: Alptraum statt Traumergebnisse, McLaren und Honda trennten sich nach drei Jahren vorzeitig, danach fuhr der englische Traditionsrennstall drei Saisons lang mit Kundenmotoren von Renault.

Im September 2019 konnte McLaren verkünden: Es wird wieder eine Kooperation mit Mercedes geben, ab 2021. Gegenwärtig werden im Rennwagenwerk von Woking die neuen Autos für Daniel Ricciardo und Lando Norris aufgebaut. Am 27. Januar wurde erstmals der Mercedes-Motor im MCL35M angeworfen, McLaren hat dazu einen kurzen Film auf den eigenen YouTube-Kanal gestellt.

McLaren-Technikchef James Key ist angetan: «Wir sind gut unterwegs, obschon es Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie gab. In einer idealen Welt hätten wir die Arbeit am 2021er Auto früher aufgenommen, aber diesen Rückstand haben wir inzwischen wettgemacht. Die Arbeit mit Mercedes läuft fantastisch, wir bekommen von unserem Motorpartner jede Hilfe. Die Arbeit mit Mercedes ist effizient und problemfrei. Es hilft natürlich auch, dass die Antriebseinheit eine bekannte Grösse ist.»



McLaren war noch vor drei Jahren WM-Neunter, 2018 wurde der sechste Schlussrang erzielt, 2019 der vierte, 2020 der dritte. McLaren-CEO Zak Brown weiss: Der nächste Schritt wird schwieriger – denn vorne liegen Mercedes-Benz und Red Bull Racing-Honda.



Der Kalifornier sagt: «Wir behalten die Füsse mal hübsch auf dem Boden. Wir gehen davon aus, dass wir 2021 ein anderes Ferrari erleben werden, mit zwei starken Fahrern, Charles Leclerc und Carlos Sainz. Natürlich wollen wir diesen dritten Rang verteidigen, aber uns ist klar, dass dies ein hartes Stück Arbeit wird. Dank der tollen Leitung von Andreas Seidl sind wir gut aufgestellt.»



«Ich denke, wir haben alles, was es braucht, um wieder an die Spitze zu kommen. Natürlich braucht das Zeit, aber Teamchef Andreas Seidl leistet bei der Leitung des Teams fantastische Arbeit, wir haben zwei grossartige Fahrer und die Mercedes-Power. Wir haben an der Strecke und auch im Werk ein grossartiges Team, das alles daran setzt, unser Auto schneller zu machen.»





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren in Woking

18. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Termin offen (ev. Portimão, Portugal)

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi