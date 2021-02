Fernando Alonso: Erfolgreiche Operation am Oberkiefer

Formel-1-Rückkehrer Fernando Alonso hat sich bei seinem Rad-Unfall in der Schweiz eine Fraktur am Oberkiefer zugezogen, wie das Alpine F1 Team in einem Update zum Gesundheitszustand des GP-Stars mitteilt.

Das jüngste Alpine-F1-Statement zu Fernando Alonsos Befinden klingt gut: Zwar wurde bei der Untersuchung des Formel-1-Stars, der beim Radfahren in der Schweiz in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war, eine Fraktur im Oberkiefer festgestellt. Diese wurde aber bereits erfolgreich operiert. Mit dem Fortschritt, den der 32-fache GP-Sieger bisher gezeigt hat, sind die Ärzte denn auch zufrieden.

Alonso wird noch 48 weitere Stunden zur Beobachtung im Krankenhaus in Bern bleiben, wo er bereits die vergangene Nacht verbracht hat. «Nach ein paar Tagen völliger Ruhe wird er das Training schrittweise wieder aufnehmen können», heisst es in der Team-Mitteilung. «Wir erwarten, dass er voll einsatzfähig sein wird, um die Vorbereitung auf die Saison in Angriff zu nehmen.»

Zur Unterstützung weilt Alonsos Freundin Linda Morselli an dessen Krankenbett, Berichten zufolge hält sie die Verwandten und Freunde des zweifachen Champions über WhatsApp auf dem Laufenden.

Alonso kehrt in dieser Saison nach zwei Jahren Formel-1-Pause in die Startaufstellung der Königsklasse zurück, nachdem er in der Langstrecken-WM Erfolge gefeiert und an der Rallye Dakar 2020 teilgenommen hatte. Der Spanier tritt mit dem Rennstall aus Enstone an, mit dem er – damals noch unter dem Namen Renault – 2005 und 2006 den Fahrer-WM-Titel erobern konnte.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Austragungsort offen

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi