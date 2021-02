Daniel Ricciardo: Beste Titel-Chance mit McLaren

Der australische Formel-1-Star Daniel Ricciardo ist sich sicher: Der Wechsel von Renault (jetzt Alpine F1) zu McLaren ist zwar nicht seine letzte Chance, den WM-Titel zu gewinnen, wohl aber die beste.

Für Daniel Ricciardo beginnt in diesem Jahr ein neuer Karriere-Abschnitt: Nach nur zwei Renault-Jahren wechselt der einstige Red Bull-Junior und Red Bull Racing-Rennsieger zum Traditionsrennstall McLaren aus Woking, der im vergangenen Jahr den dritten Platz in der Team-Wertung hinter Weltmeister Mercedes und Red Bull Racing belegt hat.

In diesem Jahr kehren die Briten zu Mercedes als Motorenpartner zurück, was zwar immer auch ein Risiko birgt. Doch die Experten sind sich einig, dass der Einsatz des stärksten Triebwerks im Feld einen Fortschritt mit sich bringen sollte. Die Teamverantwortlichen hoffen, mit der Power der Sternmarke und der Erfahrung von Ricciardo die Lücke zu den Spitzenreitern zumindest verringern zu können.

Auch Ricciardo, der seinen Traum vom Titelgewinn noch lange nicht aufgeben will, blickt mit viel Zuversicht in die Zukunft. Im Gespräch mit «The Age» und «The Sydney Morning Herald» erklärte der 31-Jährige aus Perth: «Ich denke, das ist meine beste Chance, um das Ziel zu erreichen, das ich mir schon immer gesetzt habe.»

Er habe nie in die Formel 1 kommen wollen, um einfach dabei zu sein. «Ich wollte immer Weltmeister werden und will das immer noch. Und bei McLaren fühlt es sich angesichts der Fortschritte des Teams an, als wäre es meine beste Chance, um das zu schaffen – vielleicht ist das sogar die beste Chance, die ich je hatte», betonte Ricciardo.

«Natürlich kannst du in diesem Sport nie wissen, wie es kommen wird, aber ich bin zuversichtlich, dass ich am richtigen Ort bin», schob der fröhliche Lockenkopf hinterher. «Kann ich sagen, dass ich im nächsten Jahr um den WM-Titel kämpfen kann?», fragte er daraufhin – und gab die Antwort gleich selbst: «Das weiss niemand, aber ich bin guten Mutes, den richtigen Platz gefunden zu haben, um einen ernsthaften Versuch zu unternehmen. Man kann sehen, dass McLaren auf dem Weg ist, sich zu verbessern, und ich habe das Gefühl, dass ich etwas beitragen kann, das dem Team bisher gefehlt hat, um Siege einzufahren.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi