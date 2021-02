Lewis Hamilton: «Ich vermisse so viele von euch»

In den letzten Tagen hat sich Mercedes-Star Lewis Hamilton mit seinen Beiträgen in den sozialen Medien zurückgehalten. Nun hat sich der siebenfache Weltmeister wieder zu Wort gemeldet.

Auch Lewis Hamilton nutzt die rennfreien Wintertage, um sich auf die anstehende Saison vorzubereiten, in der er seinen achten WM-Triumph erringen und sich damit zum alleinigen Titel-Rekordhalter der Königsklasse krönen will. Der Mercedes-Pilot absolvierte im Januar etwa ein Höhentraining im Schnee und erklärte, dass er jeden Morgen eine Wanderung auf einen Berg unternimmt, um über seine Ziele und Absichten für den Tag nachzudenken.

Danach wurde es ruhig um den aktuellen Champion, der abgesehen von seinen Glückwünschen für NFL-Star Tom Brady zum siebten Super-Bowl-Sieg und ein paar bewegende Worte zum Tod von Captain Sir Tom Moore nichts mehr von sich hören liess – bis zum gestrigen Freitag. Hamilton wünschte seinen Fans in China auf Twitter ein frohes Neues Jahr und richtete sich in einem Instagram-Post an seine Follower-Gemeinde, in der er sein Schweigen erklärte.

«Hey Leute, entschuldigt, dass ich hier schon eine Weile nicht mehr präsent war, ich habe mich ganz auf die vor uns liegende Saison konzentriert und mich darauf vorbereitet», schreibt der 95-fache GP-Sieger. «Ich schätze mich glücklich, dass ich diese Zeit zum Nachdenken und zur Vorbereitung hatte.»

«Ich bleibe positiv und freue mich auf die kommende Saison, möchte aber, dass ihr alle wisst, dass ich an euch alle denke und hoffe, dass es euch gut geht», fährt Hamilton fort. «Ich vermisse so viele von euch und kann es kaum erwarten, euch hoffentlich bald wiederzusehen, wenn nicht persönlich, dann wenigstens online.», beteuert der 36-Jährige, der verspricht: «Eines ist sicher: Ich werde auch dieses Jahr alles für euch geben!»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi