Fernando Alonso nach Rad-Unfall: «Ich bin okay»

Fernando Alonso meldet sich nach seinem Rad-Unfall zum ersten Mal zu Wort und bedankt sich für die vielen Genesungswünsche seiner Fans. Der Spanier betont auch, dass es ihm gut geht.

Fernando Alonso hat sich zum Glück nicht schwer verletzt: Beim Verkehrsunfall, in den er beim Radfahren in der Nähe von Lugano (Schweiz) verwickelt wurde, zog sich der Formel-1-Star eine Fraktur im Oberkiefer zu, die einen operativen Eingriff nötig machte. Dieser erfolgte am heutigen Freitag in einem Krankenhaus in Bern und war erfolgreich, wie das Alpine F1 Team bestätigt hat.

Im entsprechenden Schreiben heisst es auch, dass die Ärzte mit dem Fortschritt des zweifachen Formel-1-Weltmeisters zufrieden sind. Der 39-Jährige wird nun das Wochenende zur Beobachtung im Krankenhaus verweilen und kann nach ein paar Tagen völliger Ruhe wieder schrittweise seine Vorbereitungsarbeit auf die Saison aufnehmen, teilt der Rennstall aus Enstone mit.

Dem Polizeibericht zum Unfallhergang ist zu entnehmen, dass sich der Unfall ereignet hat, als ein Auto links über den Gegenverkehr auf einen Supermarkt-Parkplatz abbog. Beim Lenker des Fahrzeugs handelt es sich um einen 42-jährigen Schweizer, der in Lugano wohnt. Alonso war gerade dabei, die stehende Kolonne von Fahrzeugen rechts zu überholen, als sich der Zwischenfall ereignete.

In den sozialen Medien meldete sich Alonso nun zum ersten Mal zu Wort und gab sich in einer Antwort zum Team-Update kämpferisch. «Vielen Dank für die vielen Genesungswünsche. Ich bin okay und ich freue mich darauf, 2021 in Angriff zu nehmen», twitterte der 32-fache GP-Sieger, der mit jenem Rennstall in den GP-Zirkus zurückkehrt, mit dem er 2005 und 2006 die Titelkrone erobern konnte.

Bereits am 12. März dürfen die GP-Stars in den 2021er-Autos ausrücken, dann beginnen die Testfahrten in Bahrain. Auf dem Wüstenkurs findet am 28. März auch das erste Rennen des Jahres statt.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo in Warschau

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi