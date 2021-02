Mick Schumacher: «Gewöhne mich schnell an neue Dinge»

Formel-1-Neuling Mick Schumacher weiss, dass er sich in der Königsklasse an viele neue Dinge gewöhnen muss. Der Deutsche ist dennoch entspannt und verrät, worauf er zunächst den Fokus legen wird.

Mit dem Aufstieg in die Formel 1 stellt sich Haas-Neuling Mick Schumacher vielen neuen Herausforderungen. Der Formel-2-Champion weiss, dass er hart arbeiten muss, und im Interview mit den deutschen Kollegen von «Sky Sport» erklärt er auf die Frage, was die grösste Veränderung im Vergleich zu seinen bisherigen Einsätzen in der höchsten Nachwuchsklasse sein wird: «Ich glaube, dass die Renndistanzen einfach ganz anders sind.»

«Auch wie man sich in den Rennen verhalten muss, die ganze Kommunikation mit dem Team ist anders, aber es wird sehr spannend», ist sich der 21-jährige Formel-1-Rookie sicher. Und er beteuert: «Ich freue mich drauf. Es ist etwas Neues, an das man sich gewöhnen muss, und dann kann man auch sehen, wie schnell man es lernt. Und ich glaube, dass ich recht gut darin bin, mich schnell an neue Dinge zu gewöhnen.»

Aufs Fahren freue er sich am meisten, betont der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher. «Die Autos in der Formel 1 sind so schnell und fühlen sich auf der Strecke so gut an. Das ist etwas, was ich schon immer erleben wollte. In Abu Dhabi habe ich schon einen ersten Vorgeschmack bekommen. Diese Highspeed-Autos zu fahren macht riesigen Spass. Ich war jetzt doch schon länger nicht mehr in einem Auto und freue mich, dass ich jetzt mit einem Team zusammenarbeiten und dann auch meine Runden drehen kann», schwärmt er.

Dabei wird er sich erst einmal darauf konzentrieren, sich mit seinem neuen Dienstwagen vertraut zu machen. «Es wird wichtig sein, mich so schnell wie möglich an das Auto zu gewöhnen, damit ich dem Team gutes Feedback geben kann, damit wir zusammenwachsen und schneller sein können», weiss der junge Schumacher.

Seinen 2021er-Renner darf Mick erstmals im Rahmen der Vorsaison-Testfahrten in Bahrain bewegen, die am 12. März beginnen. Auch der Saisonstart am 28. März findet auf dem Wüstenkurs statt.

