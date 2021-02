Haas-Rookie Mick Schumacher: «Ich fühle mich bereit»

Formel-1-Neuling Mick Schumacher bereitet sich auf seine erste Saison in der Königsklasse vor. Der Haas-Pilot trainiert fleissig und freut sich: «Meine Vorbereitung läuft auf der physischen Ebene ganz gut.»

Nachdem sich Mick Schumacher 2020 in der Formel 2 gegen ein hochkarätiges Feld durchgesetzt hat, darf der Ferrari-Junior auf der grossen Bühne der Formel 1 zeigen, was er kann. Allerdings nicht gleich beim ältesten GP-Rennstall der Welt, für die Roten gehen Charles Lelcerc und Carlos Sainz an den Start. Mick wird im Haas-Team, das eine enge Partnerschaft mit der Scuderia pflegt, seine ersten GP-Erfahrungen sammeln, an der Seite eines weiteren Rookies, Nikita Mazepin.

Der Deutsche freut sich auf die anstehende Herausforderung, und bereitet sich gewissenhaft auf seine erste Saison mit dem US-Rennstall vor. Im Interview mit den deutschen Sky-Kollegen erklärt er: «Wegen der Covid-19-Situation kann ich nicht sehr viel machen ausser zu trainieren.» Und er berichtet stolz: «Meine Vorbereitung läuft auf der physischen Ebene ganz gut und ich fühle mich auch bereit.»

Die Corona-bedingten Reisebeschränkungen sorgen für eine unkonventionelle Vorbereitung, wie der 21-Jährige betont: «Leider konnte ich bis jetzt noch nicht nach England und zum Team reisen, was in einem normalen Jahr schon öfters passiert wäre. Aber ich hoffe, dass sich in den nächsten Tagen doch die Chance ergibt, dort hinzukommen.»

Das Team, das Mick Schumacher in seiner ersten GP-Saison betreuen wird, steht auch schon – und zwar seit Wochen, wie er offenbart. «Ich freue mich, dass wir schon über Zoom arbeiten konnten und dass wir diese Arbeit in den nächsten Tagen weiterführen», erzählt er.

Allerdings habe er noch nicht die Chance gehabt, vor Ort mit einem Team zusammen zu arbeiten, was er sonst gerne getan hätte, fügt der Formel-2-Champion von 2020 an.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi