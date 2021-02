Motor des Ferrari 2021: Was erste Bilder verraten

​Ferrari hat ein Video vom ersten Anlassen des 2021er Motors im Auto von Charles Leclerc und Carlos Sainz veröffentlicht. Das neue Triebwerk hat zu einer geänderten Form des Lufteinlasses geführt.

Die Formel-1-Rennställe lassen sich nicht so gerne in die Karten gucken. Die interne Luftführung in der Airbox (Motorabdeckung mit Lufteinlass) wird gerne als Geheimnis gehütet – bis die ersten Bilder eines neuen Autos auftauchen wie jetzt vom kommenden Ferrari SF21, mit dem in der kommenden Formel-1-WM Charles Leclerc und Carlo Sainz antreten werden.

Der Wagen des Monegassen und des Madrilenen wird erst am 10. März präsentiert, also zwei Tage vor Beginn der Formel-1-Wintertests. Aber Ferrari hat vor kurzem ein kurzes Video vom Anlassen des Motors veröffentlicht. Dabei ist zu sehen: Der Einlass der Airbox hat nicht mehr eine markante Dreiecksform wie beim 2020er Modell SF1000 oder dem 2019er SF90, sondern sie ist wieder oval geworden, so wie bei den Ferrari-Rennwagen in den GP-Jahren 2017 (SF70H) und 2018 (SF71H).

Zusätzlich Einlässe (manchmal «Ohren» genannt), welche zur Oval-Form des Airbox-Eingangs führen, können ein Hinweis sein auf einen grösseren Kühlbedarf des Triebwerks oder eine andere Anordnung der Kühlelemente.



Der langjährige Motortechniker Rob White hat zu diesem Thema gesagt: «Die Airbox ist der wichtigste Teil eines ausgeklügelten Lufteinlass-Systems in einem modernen Formel-1-Auto. Dieses System bestimmt, wie viel Frisch- und Kühlluft dem Motor und den Zusatzaggregaten zugeführt werden kann. Der sichtbare Lufteinlass, der sich direkt oberhalb des Fahrerhelms befindet, ist nur die Spitze des Eisbergs. Dahinter befindet sich ein ausgeklügeltes und für den Zuschauer unsichtbares System, das die Luft gleichmässig zu den verschienenen Stellen verteilt.»



Bei Mercedes waren die seitlichen Öffnungen (oder Ohren) früher seitlich an der Airbox angebracht. Sie in die Airbox zu integrieren, ermöglicht es, die Seitenkästen zu verkleinern. Denn diese Anordnung deutet darauf hin, dass einige Ölkühler (Motor, Energierückgewinnung, Getriebe) hinter dem Verbrennungsmotor platziert sind und nicht in den Seitenkästen, daher die Chance, die Seitenkästen kompakter zu gestalten; mit dem Vorteil, das Gewicht der Zusatzkühler näher an die Mittellinie des Fahrzeugs zu rücken.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi