Formel-1-Saison 2021: Ferrari präsentiert am 10. März

Die Ferrari-Fans müssen sich noch gedulden, bevor der neue Dienstwagen von Charles Leclerc und Carlos Sainz enthüllt wird. Bereits am 26. Februar findet eine Online-Teamvorstellung statt.

Am heutigen Freitag um 9 Uhr in der Früh wurde der neue Formel-1-Ferrari zum ersten Mal angelassen. Im Herzen der Rennabteilung der Roten wurde der SF21 – wie der neue Renner von Charles Leclerc und Teamneuling Carlos Sainz heisst – in Anwesenheit von Teamchef Mattia Binotto erstmals zum Leben erweckt, wie das älteste GP-Team der Welt auf seiner Website mitteilt.

Kurz vorher liess es sich der Ingenieur nicht nehmen, ein paar Worte an das ganze Team zu richten, von dem der grösste Teil per Video- und Audioverbindung zugeschaltet war. «Unsere Saison 2021 beginnt hier», erklärte Binotto, der auch gleich warnte: «Uns erwarten viele Herausforderungen und wir sind fest entschlossen, Fortschritte zu machen.»

Der Italiener erklärte auch selbstbewusst: «Das Auto ist in allen Bereichen verbessert worden, in denen eine Entwicklung den Regeln entsprechend erlaubt ist.» Und er forderte: «Wir müssen weiterhin entschlossen und fokussiert arbeiten und dürfen nicht aus den Augen verlieren, wo wir waren und wo wir hin wollen.»

Die Scuderia wird wie von Binotto angekündigt zwei Präsentationen machen – am 26. Februar wird das Team online vorgestellt, erst am 10. März – also zwei Tage vor dem Start der Vorsaison-Testfahrten, wird dann der SF21 enthüllt.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi