Mercedes: Noch einige Fragezeichen beim Motor

Im Rennmotorenwerk von Mercedes in Brixworth läuft die Vorbereitung auf die Saison 2021 auf Hochtouren. Managing Director Hywel Thomas erklärt, welche Herausforderungen die GP-Rennställe in diesem Winter meistern müssen.

Noch bleibt den Teams und Formel-1-Piloten etwas Zeit, um sich auf die Vorsaison-Testfahrten in Bahrain vorzubereiten, die in einem Monat starten. Entsprechend fleissig wird hinter den Kulissen der grossen GP-Rennställe gearbeitet – auch im Mercedes-Rennmotorenwerk in Brixworth haben die Teammitglieder alle Hände voll zu tun, wie Hywel Thomas erklärt.

Der Managing Director von Mercedes-AMG High Performance Powertrains erklärt in einem Team-Video: «Wir bauen gerade jede Menge Motoren für die neue Saison auf. Einige sind bereits montiert und andere laufen jetzt schon auf den Prüfständen, um die Zuverlässigkeit zu testen. Gleiches gilt für die Motoren für unsere Kunden, die bereits an diese geliefert wurden. Teilweise wurde sie schon eingebaut und angelassen oder sie befinden sich gerade dabei.»

Man habe noch einige Fragen und Probleme mit den Antriebseinheiten zu lösen, räumt Hywel Thomas ein. «Aber wir haben reichlich Pläne, um sie zu lösen und zu beantworten. Ich bin mir sicher, dass wir für das erste Rennen bereit sein werden», fügt er selbstbewusst an. Dabei ist die Herausforderung in diesem Jahr besonders gross, denn das späte Saisonende 2020 bedeutete auch, dass den Teams im Winter weniger Zeit blieb.

Und damit nicht genug. «Der Winter und die Vorbereitung auf eine neue Saison sind immer eine fordernde Zeit für uns. In diesem Jahr kamen sogar noch ein paar zusätzliche Dinge hinzu. Wir mussten zum ersten Mal auf Regeländerungen reagieren, die unsere Prüfstands-Stunden einschränken. Deshalb kommt es auf jeden Prüfstands-Versuch an, wir müssen sicherstellen, dass wir absolut produktiv sind, um während jeder Stunde so viel wie möglich über die Leistung und die Zuverlässigkeit der Antriebseinheit zu lernen», stellt Hywel Thomas klar.

«Gleichzeitig ist es der erste Winter, in dem wir uns auf eine Saison mit nur einem einzigen Upgrade vorbereiten mussten. Wir müssen unsere gesamte Performance in die erste Antriebseinheit für das erste Rennen packen», beschreibt der Managing Director. «Bislang konnten wir das auf verschiedene Pakete für jedes neue Triebwerk verteilen. Diese Herausforderung bedeutet, dass wir alles schon für das erste Rennen bereit haben und sicherstellen müssen, dass es zuverlässig ist. In diesem Jahr gibt es auch mehr Rennen, aber die gleiche Anzahl an Motoren. Dadurch muss jede Antriebseinheit mehr Rennen zurücklegen. Wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir dafür bereit sind und uns noch mehr auf die Zuverlässigkeit konzentrieren.»

Der neue Mercedes W12, mit dem Weltmeister Lewis Hamilton und Valtteri Bottas in diesem Jahr um WM-Punkte kämpfen werden, wird am 2. März enthüllt. Am 12. März beginnen die Vorsaison-Testfahrten, bevor am 28. März das erste Rennen in Bahrain ansteht.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi