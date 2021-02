McLaren MCL35M von Ricciardo/Norris: Erstes Foto

​McLaren Racing enthüllt in einem Live-Stream aus dem Rennwagenwerk von Woking das neue Auto des Typs MCL35M-Mercedes von Daniel Ricciardo und Lando Norris – die ersten Fotos.

Der McLaren-Rennstall streamte ab 20.00 Uhr des 15. Februar die Präsentation des Modells MCL35M. Das M steht dabei für die grösste Veränderung beim englischen Traditionshersteller: Erstmals seit 2014 arbeitet McLaren wieder mit Mercedes als Motorpartner, nach drei Jahren mit Honda (2015–2017) und drei weiteren mit Renault (2018–2020).

McLaren ist das einzige Team, das von 2020 auf 2021 den Motorpartner gewechselt hat. Technikchef James Key sagte während der Aufbauphase des Fahrzeugs: «Wir sind gut unterwegs, obschon es Verzögerungen aufgrund der Corona-Pandemie gab. In einer idealen Welt hätten wir die Arbeit am 2021er Auto früher aufgenommen, aber diesen Rückstand konnten wir wettmachen. Die Arbeit mit Mercedes läuft fantastisch, wir bekommen von unserem Motorpartner jede Hilfe. Die Arbeit mit Mercedes verläuft effizient und problemfrei.»



McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Es war ein hartes Stück Arbeit, den Wagen für den Mercedes-Motor vorzubereiten. Ich kann unseren Jungs nur das grösste Kompliment machen, wie sie das gemacht haben.»

Produktionsleiter Piers Thynne gab Einblicke in die Entwicklung des Modells MCL35M: «Während alle anderen Teams den grössten Teil ihrer 2020er Autos mit ins neue Jahr nehmen, bedeutete unser Wechsel zur Mercedes-Antriebseinheit, dass wir eine ganze Menge ändern mussten. Im Grunde bauten wir ein komplett neues Auto.»

Schwerpunkte der Arbeit bei McLaren: Einpflegen des Mercedes-Motors, Anpassen auf die aerodynamischen Änderungen, mit welcher die FIA-Regelhüter den Abtrieb der Rennwagen verringern wollen. Diese geänderten Bereiche sind: Dreiecksförmiger Ausschnitt am Boden vor den Hinterrädern; Bremsbelüftungen, die nicht mehr mit Luftleit-Elementen bestückt werden dürfen; gekürzte Finnen im Diffusor; Verbot von Schlitzen im vorderen Bereich des Bodens. Gleichzeitig, wie James Key ebenfalls schon vor der Präsentation verriet, wollten die McLaren-Techniker mangelnde Balance in langsamen Kurven verbessern.

McLaren tritt 2021 mit einem vielversprechenden Fahrerduo an: mit dem siebenfachen GP-Sieger Daniel Ricciardo (31) und dem 21jährigen Lando Norris. Der Engländer geht in seine dritte Saison mit McLaren (2019 wurde er WM-Elfter, 2020 WM-Neunter), für den Australier Ricciardo ist es in die erste Saison in Papaya.



Lando Norris sagt bei der Präsentation aus dem McLaren-Werk: «Ich fiebere meiner dritten Saison entgegen. Ich gehe das Jahr anders an, ich will eine noch aktivere Rolle übernehmen, mehr Verantwortung. Und das kommt mit Erfahrung, so etwas machst du nicht in deiner ersten Saison oder der zweiten. Und ich glaube auch, dass das Wissen von Daniel Ricciardo helfen wird.»



«Ich bin sehr gespannt, wie die Zusammenarbeit mit Daniel laufen wird, einem mehrfachen GP-Sieger. Ich will mich weiter steigern, und ich bin überzeugt davon, dass Daniel mir bei dieser Entwicklung helfen wird. Ich bin McLaren nun fünf Jahre verbunden, drei Jahre als GP-Pilot, und ich spüre, wie gierig alle bei McLaren sind, den Rennstall weiter vorwärts zu bringen.»



Daniel Ricciardo selber sagt: «Ich hatte jahrelang mit McLaren geliebäugelt, im Mai 2020 war alles klar. Aber dann hatte ich noch eine Saison mit Renault vor mir, nun geht die Arbeit endlich los. Die Verhandlungen damals waren nicht einfach, weil ich zuhause in Australien auf dem Bauernhof war, mit begrenztem Netz-Zugang. Meine besten Berater waren Schafe und Kühe! Ihr Schweigen nahm ich jeweils als Zustimmung. Aber so einsam zu sein, gab mir die die Ruhe, mich aufs Wesentliche zu konzentrieren.»



«Als junger Formel-1-Fan gab es für mich zwei Teams – Ferrari und McLaren. Das waren die Rennställe, die ich am intensivsten verfolgt habe. Und als ich später bei Renault mit dem früheren McLaren-Pilot Alain Prost arbeiten konnte, das war schon sehr cool. Ich gehe in meine elfte Saison, aber zwischendurch muss ich mich dennoch kneifen – vor jedem neuen Jahr fühlt sich alles so frisch an. So wie das Gefühl, ein neues Auto zum ersten Mal zu sehen.»



McLaren-CEO Zak Brown hat sich über den dritten Platz in der Konstrukteurs-Meisterschaft 2020 gefreut und meinte nach dem WM-Finale: «Der nächste Schritt muss darin bestehen, den besten zwei Rennställen näherzurücken und idealerweise unseren dritten Rang erfolgreich zu verteidigen.»



Die ersten Bilder zeigen: Die bei Fans überaus beliebte Farbkombination Papaya und Blau ist geblieben. Was die Technik angeht, so ist die Verwandtschaft zwischen MCL35 aus der Saison 2020 und MCL35M offensichtlich, so wie bei allen 2021er GP-Rennern handelt es sich um eine Evolution. Die Revolution kommt erst 2022, wenn die Formel 1 eine komplett neue Fahrzeuggeneration erhält.



James Key: «Wir haben versucht, das Heck so schmal als möglich zu gestalten, um mehr aerodynamischen Spielraum zu erhalten. Ich bin sicher, nach den Änderungen der FIA werden wir im Bereich der Hinterräder am meisten Arbeit der Teams sehen. Alle Teams arbeiten fieberhaft daran, den durch die Änderungen verlorenen Abtrieb wieder wettzumachen. Wer das am besten schafft, wird einen schönen Vorteil haben.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

15. Februar: McLaren (Woking)

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)



Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain



Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi