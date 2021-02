Vor McLaren-Präsentation: 20 verrückte Fakten

​Ab 20.00 Uhr zeigt McLaren am Firmensitz von Woking das Auto für die Formel-1-WM 2021. Der zweitälteste und zweiterfolgreichste Rennstall der Königsklasse hinter Ferrari ist unvergleichlich.

McLaren ist der erste Rennstall, der sein 2021er Fahrzeug zeigt, die Enthüllung des Fahrzeugs wird am Abend auf verschiedenen Kanälen gestreamt. Der vom Neuseeländer Bruce McLaren gegründete Rennstall ist nach Ferrari der zweitälteste und auch der zweiterfolgreichste Rennstall, mit insgesamt 20 Weltmeister-Titeln:

8 Konstrukteurs-Meisterschaften

1974

1984

1985

1988

1989

1990

1991

1998

12 Fahrer-WM-Titel

1974 Emerson Fittipaldi (BR)

1976 James Hunt (GB)

1984 Niki Lauda (A)

1985 Alain Prost (F)

1986 Alain Prost (F)

1988 Ayrton Senna (BR)

1989 Alain Prost (F)

1990 Ayrton Senna (BR)

1991 Ayrton Senna (BR)

1998 Mika Häkkinen (FIN)

1999 Mika Häkkinen (FIN)

2008 Lewis Hamilton (GB)

McLaren hat, angefangen mit Monaco 1966, an 880 Formel-1-WM-Läufen teilgenommen und dabei 182 Mal gewonnen (zuletzt in Brasilien 2012 mit Jenson Button). McLaren-Fahrer sind 155 Mal von Pole-Position losgefahren (zuletzt mit Lewis Hamilton in Brasilien 2012), haben 158 beste Rennrunden gezeigt (zuletzt Lando Norris in der Türkei 2020), 488 Podestränge erkämpft (zuletzt mit Carlos Sainz in Monza 2020 auf Rang 2) und die Schnapszahl von 5555,5 Punkten erobert.



Wir haben zur Einstimmung auf die McLaren-Präsentation für die zwanzig WM-Titel zwanzig verrückte Fakten über McLaren zusammengetragen – zum Staunen und Schmunzeln.



McLaren hat als einziges Formel-1-Team drei Mal beim Indy 500 gewonnen, einmal mit Mark Donohue (1972), zwei Mal mit Johnny Rutherford (1974 und 1976)



Bruce McLaren wurde 1966 zum zweiten Mann, der in der Formel 1 mit einem GP-Renner seines eigenen Namens antrat. Der erste war der Australier Jack Brabham.



Im McLaren-Werk sind 30 Fahrzeuge und 640 Trophäen ausgestellt.



Das McLaren-Logo besteht aus einem Kimi, dem Nationalvogel von Bruce McLarens Heimat Neuseeland.



Bruce McLaren trat beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit einem in neuseeländischen Nationalfarben lackierten Ford GT40 an, also in Schwarz und Silber. Für die Formel 1 wollte McLaren aber eine Farbe, die im aufkommenden Farbfernsehen auffälliger ist – daher kam er auf Papaya-Orange.



Jahrelang wurden die Formel-1-Renner von McLaren mit MP4 und einer Zahl gekennzeichnet. Der frühere Teilhaber Ron Dennis hatte diese Bezeichnung verwendet, als er sich mit seinem Project 4 (seinem vierten Versuch eines Rennstalls) bei Marlboro McLaren Texaco einbrachte. Die Bezeichnung MP4 war dann eine Verschmelzung: Projekt 4 von Ron Dennis und davor das M von Marlboro für den Zigarettenhersteller als Hauptsponsor, mit dem McLaren schon seit 1974 gearbeitet hatte (als Emerson Fittipaldi ins Team kam). In politisch korrekteren Zeiten wurde später behauptet, das M habe für McLaren gestanden. Mit der Entmachtung von Ron Dennis ist zum Fahrzeugkürzel MCL (für McLaren) gewechselt worden.



Der langjährigste McLaren-Angestellte hiess Ray «Tex» Rowe, der seit 1963 bei McLaren arbeitete. Tex arbeitete bis 2020 drei Tage die Woche in der Getriebe-Abteilung. Rowe ging Anfang September 2020 in wohlverdiente Pension.



Bevor das McLaren-Technikzentrum von Woking entstand, mussten Mittel und Weg gefunden werden, um die dort ansässigen Kreuzottern umzusiedeln.



Das McLaren-Werk «McLaren Technology Centre» besteht aus 5000 Tonnen Stahl und 43000 Quadratmeter Glas. Das Gelände ist gross genug, dass dort locker neun Jumbo-Jets stehen könnten.



Zum 2016er der Formel-1-Saison hat sich McLaren-Teampartner Hilton etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Mitglieder des Hilton Honors-Programms konnten eine Übernachtung im Formel-1-Werk von McLaren in Woking gewinnen.



Der dienstälteste McLaren-Fahrer ist David Coulthard – er fuhr genau 150 Grands Prix für McLaren, zwischen 1996 und 2004. Jenson Button kam auf 136 Einsätze, Mika Häkkinen auf 131 und Lewis Hamilton auf 110.



Seit dem ersten Formel-1-Chassis M2A/1 aus dem Jahre 1966 hat McLaren mehr als 250 GP-Renner gebaut.



Bruce McLaren baute schon 1969 einen Strassensportwagen – den M6GT, einen geschlossenen Renner, der später auch in Serie hergestellt werden sollte. Einen fuhr Bruce selber, die benachbarten Spezialisten der Firma Trojan bauten zwei weitere.



Der erfolgreichste McLaren-Fahrer ist Ayrton Senna (35 Siege), vor Alain Prost (30), Lewis Hamilton (21), Mika Häkkinen (20) und David Coulthard (12).



Der erfolgreichste Formel-1-McLaren ist das Modell M23 (16 Siege).



McLaren hat in der CanAm-Serie 43 Siege errungen – und Bruce McLaren verloren. Der Neuseeländer kam am 2. Juni 1970 in Goodwood bei einem Test mit dem CanAm-Modell M8D ums Leben.



Der seltsamste McLaren? Hm, schwierige Wahl: Wir würden sagen – unentschieden zwischen dem McLaren MP4/T5, einer Seifenkiste für Goodwood 2002, und dem Modell MP4-98T, einem Formel-1-Zweisitzer. Beide Renner sind Einzelmodelle.



McLaren setzte 1981 als erstes Formel-1-Team ein Kohlefaser-Chassis ein.



1966 arbeitete Bruce McLaren mit vier Angestellten.



Das McLaren-Werk betreibt eine eigene Schneiderei für die Werksbekleidung.