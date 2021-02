McLaren-Talent Lando Norris: Nach Covid-19 wieder fit

Lando Norris erzählt, wie sich seine Coronavirus-Infektion auf die Saisonvorbereitung ausgewirkt hat. Und der junge Brite erklärt, warum er sich über seinen neuen, starken Teamkollegen Daniel Ricciardo freut.

Mit dem MCL35M, den McLaren am heutigen Montag enthüllt hat, darf Lando Norris seine dritte Formel-1-Saison bestreiten. Der 21-Jährige aus Bristol kämpft neu an der Seite von Daniel Ricciardo, der das Cockpit von Carlos Sainz übernommen hat. Der Kontakt zum neuen Teamkollegen hielt sich bisher in Grenzen, wie der WM-Neunte von 2020 offenbart.

In seiner Presserunde zur Team-Präsentation erklärt Norris: «Der einzige Kontakt war bei Pressekonferenzen, im Fahrerlager oder auf der Startaufstellung. Bei Carlos war das damals ähnlich, nur dass ich ihn noch nie getroffen hatte, bevor wir uns das erste Mal im McLaren Technology Centre über den Weg gelaufen sind. Daniel kenne ich so gesehen schon etwas anders, und an Tagen wie diesen, in denen man zusammen im Werk ist, lernt man sich besser kennen.»

Norris ist sich sicher, dass er viel von seinem neuen Stallgefährten lernen kann: «Das ist natürlich positiv, denn er ist ein Fahrer, der schon gezeigt hat, was er kann. Er hat Rennen gewonnen und stand auch schon auf dem Podest, er ist wahrscheinlich in jedem einzelnen Bereich stark. Für mich ist es gut, einen neuen Teamkollegen in der Formel 1 zu erleben und zu sehen, wie er die Rennen in Angriff nimmt und mit der Formel 1 umgeht.»

Der Formel-2-Zweite von 2018 ist nach seiner Covid-19-Infektion wieder fit, wie er auf Nachfrage bestätigt: «Zum Glück hat es mich nicht zu stark erwischt, es waren einfach nur ein paar Tage, in denen ich nichts schmecken oder riechen konnte. Ich fühlte mich auch ein paar Wochen lang erschöpft, aber seither habe ich mich ganz davon erholen können und alles ist wieder normal.»

Sein Training musste er in der Isolation natürlich anpassen. «Ich würde nicht sagen, dass es mich zu sehr beeinträchtigt hat. Aber natürlich musste ich drinnen trainieren, weil ich nicht raus durfte. Ich tat einfach, was ich konnte. Aber mittlerweile bin ich wieder zuhause in Grossbritannien und kann ganz normal trainieren», schildert Norris, der bereits am morgigen Dienstag mit dem neuen Renner aus Woking ausrücken darf – im Rahmen der erlaubten Filmtage in Silverstone. Die Vorsaison-Testfahrten starten am 12. März in Bahrain.

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi