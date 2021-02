McLaren-CEO Zak Brown erwartet noch härtere Saison

McLaren-Teamneuling Daniel Ricciardo und Lando Norris werden in diesem Jahr mit dem MCL35M eine noch grössere Herausforderung als 2020 meistern müssen, ist sich McLaren-CEO Zak Brown sicher.

Als erster Formel-1-Rennstall hat McLaren die Hüllen fallen lassen und den MCL35M präsentiert, mit dem Team-Neuling Daniel Ricciardo und GP-Talent Lando Norris möglichst viele Punkte auf das Konto des Traditionsrennstalls aus Woking schaufeln sollen. CEO Zak Brown ist zuversichtlich, dass sein neues Fahrer-Duo glänzen kann – obwohl er kein leichtes Spiel erwartet.

Der 49-jährige Amerikaner ist voll des Lobes und schwärmt: «Wir haben in diesem Jahr eine unglaublich aufregende Fahrerpaarung, beide sind beeindruckende Rennfahrer auf der Strecke und grossartige Charaktere abseits der Strecke. Lando ist ein von Natur aus schneller und intelligenter Rennfahrer mit einer steilen Leistungskurve, während Daniel ein mehrfacher Grand-Prix-Sieger mit einem scharfen Blick für das Renngeschehen und aussergewöhnlichem Talent ist.»

Brown verrät auch: «Nach einem herausfordernden, aber lohnenden Jahr haben wir für diese Saison den Reset-Knopf gedrückt, um unseren Weg an die Spitze der Startaufstellung fortzusetzen.» Und er warnt: «Das wird eine noch härtere Saison.» Gleichzeitig stellt er klar: «Wir sind bereit, die Herausforderung anzunehmen.»

«Ich bin stolz auf unser Team und die Fortschritte, die wir bisher gemeinsam gemacht haben. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, aber wir haben einen grossartigen Teamgeist und wir werden immer stärker», fügt der Kopf des McLaren-Teams an.

Teamchef Andreas Seidl blickt ähnlich optimistisch in die Zukunft: «Wir alle bei McLaren sind bereit und gehen entschlossen in eine weitere Formel-1-Saison, die hart umkämpft ausfallen wird. Das gesamte Team hat über den kurzen Winter zusammen mit unseren Kollegen von Mercedes-AMG hart gearbeitet, um den MCL35M zu entwickeln und unseren Fahrern ein starkes Auto für die Rennen in diesem Jahr zur Verfügung zu stellen.»

«Das war keine kleine Herausforderung», weiss der Deutsche, der sich deshalb bei allen Teammitgliedern für ihre Anstrengung bedankt. «Ich weiss, dass Lando und Daniel ihr Bestes geben werden, um das Team auf der Strecke zu repräsentieren», erklärt er voller Zuversicht. Über den jüngeren seiner beiden Schützlinge sagt er: «Wir sind alle sehr zufrieden damit, wie sich Lando vom Test- und Entwicklungsfahrer im Jahr 2017 zum jüngsten britischen Podestfahrer im Jahr 2020 entwickelt hat. Seine Leidenschaft und Erfahrung für den Sport wachsen Hand in Hand, und er ist jetzt einer der schnellsten und aufregendsten Rennfahrer in der Startaufstellung.»

Aber auch der Neuzugang bietet Grund zur Hoffnung, wie Seidl betont: «Daniel repräsentiert unseren nächsten Schritt als Team und seine Entscheidung, zu McLaren zu kommen, ist ein Beweis für den Fortschritt, den wir machen. Als bewährter GP-Sieger und starker Kämpfer bringt Daniel Energie und Erfahrung mit, um McLaren auf unserem Weg an die Spitze des Feldes voranzutreiben.»

«Zusammen bilden Lando und Daniel eine der konkurrenzfähigsten Fahrerpaarungen in diesem Sport», ist sich der 45-Jährige sicher. «Mit diesen Beiden am Steuer des MCL35M wissen wir, dass wir ein Team haben werden, das mit vollem Einsatz nach Leistung auf der Strecke strebt, wenn wir in die Saison 2021 gehen.»

McLaren-Technikchef James Key verweist seinerseits auf die Möglichkeiten zur Verbesserung, die sich durch die neuen Aerodynamik-Vorgaben ergeben: «Trotz des relativ stabilen technischen Reglements ab 2020 gibt es einige signifikante aerodynamische Änderungen im Reglement, bei denen es wichtig ist, dass wir sie richtig hinbekommen. Jede Änderung des Reglements stellt eine Chance dar, und das Team in Woking hat unter schwierigen Bedingungen unglaublich hart gearbeitet, um diese Chancen bestmöglich zu nutzen.»

«Eines der Schlüsselelemente des MCL35M-Designs ist die Integration der Mercedes-Antriebseinheit, die dem Team in Woking sowie unseren Kollegen bei Mercedes viel abverlangt hat. Trotz der begrenzten Möglichkeiten, die wir für den Einbau in ein homologiertes Auto haben, hat das Team einen fantastischen Job gemacht und unsere Designarbeit optimiert», berichtet der Ingenieur.

«Ein Formel-1-Auto zu bauen ist nie einfach», betont Key. «Es sind die schnellsten und technisch komplexesten Rennwagen der Welt, und diese Herausforderung wurde durch die Covid-19-Pandemie nur noch grösser. Im vergangenen Jahr unterlag das Team im Werk rigorosen Test- und Arbeitsverfahren, um die Sicherheit unserer Mitarbeiter zu gewährleisten. Ich bin unheimlich stolz darauf, wie unsere unglaubliche Mannschaft sich dieser Herausforderung gestellt und das bestmögliche Paket entwickelt hat.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

Präsentationen

19. Februar: AlphaTauri (Internet)

22. Februar: Alfa Romeo (Warschau)

26. Februar: Ferrari Team (Internet)

02. März: Mercedes (Internet)

05. März: Williams (Internet)

10. März: Ferrari Auto (Internet)

Wintertests

12.–14. März in Sakhir, Bahrain

Saison

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi