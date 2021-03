Mekies (Ferrari): «Denken noch nicht an Konkurrenz» 13.03.2021 - 20:04 Von Otto Zuber

Formel 1 © Ferrari Carlos Sainz beschränkte sich am zweiten Testtag auf Longruns auf den härteren Reifenmischungen

Ferrari-Sportdirektor Laurent Mekies freute sich auch am zweiten Tag in Bahrain über einen gelungenen Testeinsatz von Carlos Sainz und Charles Leclerc. Das Duo legte in den acht Stunden knapp 700 km zurück.