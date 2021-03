Bahrain-Test: Max Verstappen vorn, Sorgen für Vettel

Red Bull Racing-Star Max Verstappen drückte die Test-Bestzeit in der letzten Session des dritten Tages unter die 1:29er-Marke. Einen starken Eindruck hinterliess auch Yuki Tsunoda, Sebastian Vettel bekundete Probleme.

Die Freude über die Top-Position auf dem Zeitenmonitor währte für Yuki Tsunoda nicht lange, denn Max Verstappen legte nur wenige Minuten nach der neuen Bestmarke des Japaners nach und war mit 1:.28,960 min der Erste, der die 1:29er-Grenze unterbot. Dennoch durfte sich der AlphaTauri-Neuling über eine gelungene Test-Session freuen, denn er verkürzte seinen Rückstand auf die Bestzeit des Niederländers auf knapp neun Hundertstel.

Einen guten Eindruck hinterliess auch Kimi Räikkönen im Alfa Romeo, der mehr als 150 Umläufe schaffte und die viertschnellste Runde drehte. Damit reihte er sich direkt hinter Ferrari-Neuzugang Carlos Sainz ein – und vor Champion Lewis Hamilton, der erst nach einer Stunde und sieben Minuten zum ersten Mal ausgerückt war.

Für Sebastian Vettel endete der Tag vorzeitig, weil ein Problem mit dem Ladedruck seines Motors aufgetaucht war. Der vierfache Champion kam deshalb nur auf 56 Umläufe. Aston Martin war nicht das einzige Team, das Probleme bekundete. Bei Ferrari sorgte die Hydraulik für ein Getriebeproblem, das allerdings behoben werden konnte.

Hamilton unterhielt die Zuschauer in der letzten halben Stunde mit einem Dreher in der 15. Kurve, der allerdings ohne grösseren Folgen blieb. Schon zuvor hatte Tsunoda in der zweiten Stunde der Nachmittagssession eine Pirouette hingelegt. Der AlphaTauri-Pilot tat dies allerdings in der siebten Kurve.

In den letzten zehn Minuten rückte Hamilton noch einmal auf einem frischen Satz der C5-Reifen aus und wagte einen schnellen Versuch, bei dem er allerdings mehr als 1,3 sec über der Bestzeit blieb. Dies, weil der siebenfache Champion in der vierten Kurve patzte. Ganz zum Schluss sorgten Sainz und Räikkönen mit einem Scharmützel für Verwunderung bei den Experten.

Bahrain-Wintertest, Tag 3

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,960 min (64) C4

2. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:29,053 (91) C5

3. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:29,611 (79) C4

4. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:29,766 (166) C5

5. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:30,025 (54) C5

6. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:30,117 (158) C5

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,144 (76) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda,1:30,187 (49) C4

9. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:30,318 (78) C4

10. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,486 (80) C3

11. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,661 (56) C3

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,828 (76) C4

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,310 (61) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:31,531 (67) C4

15. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,053 (78) C3

16. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:32,406 (86) C2

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:35,041 (56) C3

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:36,100 (80) C3

Bahrain-Test, Tag 2

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:30,289 (58 Runden) Reifenmischung C5

2. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:30,413 (87) C5

3. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,693 (71) C5

4. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,586 (52) C4

5. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,760 (125) C5

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:30,903 (73) C5

7. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:32,672 (132) C4

8. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:31,682 (117) C2

9. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,215 (52) C3

10. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1:32,339 (128) C2

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,684 (57) C4

12. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,883 (88) C3

13. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:33,072 (56) C3

14. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,101 (76) C4

15. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:33,399 (58) C2

16. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:38,849 (10) Prototyp

Bahrain-Test, Tag 1

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,674 (139 Runden) Reifenmischung C3

2. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:30,889 (46) C3

3. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,146 (129) C4

4. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:31,782 (46) Prototyp

5. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, 1:31,919 (57) C3

6. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,945 (68) C3

7. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:32,203 (45) C2

8. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,231 (74) C3

9. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, 1:32,727 (37) C2

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32,912 (42) C2

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:33,242 (59) C3

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:33,320 (63) C3

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:33,742 (51) Prototyp

14. Roy Nissany (IL), Williams FW43B-Mercedes, 1:34,789 (83) C2

15. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:34,798 (70) C3

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:36,127 (15) C2

17. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:36,850 (6) C2