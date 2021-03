Daniel Ricciardo: «Manchmal kannst du nicht schlafen»

McLaren-Neuzugang Daniel Ricciardo spricht über seine Saisonvorbereitung und seine Erwartungen für die Saison 2021. Er erzählt auch, dass es nicht immer einfach ist, nach einem aufregenden GP ins Bett zu gehen.

Daniel Ricciardo startet in diesem Jahr mit McLaren in ein neues Kapitel seiner GP-Karriere. Der Australier kann es kaum erwarten, in seinen Papaya-Renner zu steigen, wie er am Rande des Bahrain-Rundkurses erzählt: «Ich bin aufgeregt, denn wenn wir auf die Strecke gehen, dann hört das Gerede auf und dieses Wochenende ist die erste Gelegenheit, um zu sehen, wo ich mit dem Team stehe und wo alle anderen sind.»

«Die Vorbereitung war natürlich entscheidend. Für mich ist es ein neues Arbeitsumfeld, aber ich fühle mich schon wohl und ich habe das Gefühl, dass wir ziemlich gut auf Touren gekommen sind. Nun sind wir bereit für die Saison», fügt der 31-Jährige an. Und er erklärt: «Ich denke, in diesem Jahr ist es vielleicht etwas einfacher, das Kräfteverhältnis vorauszusagen und zu verstehen, weil das Auto eine Weiterentwicklung des Vorgängers ist. Natürlich gibt es keine Garantien, aber ich denke, man hat eine Vorstellung davon, welche Autos den Takt angeben werden und wo man selbst steht.»

Dass er nur drei halbe Testtage zur Vorbereitung hatte, will Ricciardo nicht überbewerten. «Klar sind drei halbe Testtage pro Fahrer wenig, aber wenn alles gut läuft und die Zuverlässigkeit mitspielt, dann ist es genug Zeit, um ein gutes Gefühl zu bekommen und das Team besser kennenzulernen. Ich bin mir aber auch sicher, dass ich noch zulegen kann, wenn ich noch mehr fahre.»

Und auf die Fan-Frage, wie schwierig es für GP-Stars ist, nach einem aufregenden Rennen einzuschlafen, erklärt er lachend: «Es stimmt schon, nach einem Rennen musst du erst einmal wieder runterkommen und manchmal ist es echt schwer, weil du nicht schlafen kannst. Manchmal liegst du im Bett, starrst die Decke an und gehst das Rennen noch einmal durch. Und du denkst, du hättest auch feiern gehen können, weil du sowieso nicht schläfst. Das Adrenalin wird noch abgebaut und du kaust in Gedanken noch einmal das Gute und Schlechte des Rennens durch und schaust, was du beim nächsten Mal besser machen kannst.»

Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi