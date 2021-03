Max Verstappen (Red Bull Racing): «Nur Ablenkung»

​Der zehnfache GP-Sieger Max Verstappen geht nach seiner bärenstarken Vorstellung beim Wintertest als Favorit ins GP-Wochenende von Bahrain. Aber dem Niederländer ist das nicht wichtig.

Kein Auto war beim Bahrain-Test schneller als der Red Bull Racing RB16B-Honda von Max Verstappen, und obendrein lief der Rennwagen aus Milton Keynes standfest. Aber der zehnfache Grand-Prix-Sieger aus den Niederlanden ist zu lange in der Vollgasbranche, um sich dadurch in falsche Sicherheit zu wiegen. Der 23jährige Verstappen hatte festgehalten: «Ich sehe uns nicht als Favorit. Favorit ist für mich jenes Team, das sieben WM-Titel in Folge gewonnen hat.»

Wieso will in der Formel 1 eigentlich keiner der Favorit sein? Geht es hier darum, Druck vom Kessel zu nehmen? Vom Managen der Erwartungshaltung? Will keiner arrogant klingen, oder sind die Leute vielleicht sogar abergläubisch? Max meint in einer Videokonferenz in Bahrain: «Solche Diskussionen sind mir einfach nicht so wichtig. Wichtig ist mir, wie wir uns auf der Rennstrecke schlagen und dass wir uns auf die eigene Arbeit konzentrieren. Du musst Ruhe bewahren und fokussiert bleiben und Mercedes unter Druck setzen. Alles Andere ist nur Ablenkung.»

Max will nicht vom Bahrain-Test aufs Bahrain-Rennen schliessen, kaschiert aber auch nicht, wie zufrieden er mit den dreitätigen Tests war. «Wir sind prima durch unser Programm gekommen, und alles läuft sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl mit diesem Wagen. Wir hatten keine Probleme, es gibt nach den Wintertests für mich keine Fragezeichen, was unser Auto angeht. Du wünschst dir immer einen reibungslosen Wintertest, und genau den haben wir gehabt. Das war dieses Mal besonders wichtig, weil wir nur drei Tage hatten. Wir dürfen sehr zufrieden sein.»

«Was mir besonders Freude gemacht hat: Das Handling des Wagens ist berechenbar, ungeachtet der Windrichtung oder der Umgebungstemperatur. Das ist immer ein gutes Zeichen.»



Wie zuversichtlich ist Max? Verstappen grinst: «Ich bin immer zuversichtlich, auch wenn ich vom letzten Rang in ein Rennen gehen muss. Aber sagen wir es so – ich bin guter Dinge, dass wir nicht die Letzten sein werden.»