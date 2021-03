Valtteri Bottas (Mercedes): «Wir haben nie geblufft»

​Beim Wintertest machte die Unterstellung die Runde: Mercedes wollte kaschieren, wie schnell sie wirklich fahren können. Aber GP-Sieger Valtteri Bottas sagt in Bahrain: «Wir haben nie geblufft.»

Valtteri Bottas wird vom dritten Startplatz in den Grossen Preis von Bahrain gehen. Der WM-Zweite von 2019 und 2020 blickt so auf seinen Trainingssamstag zurück: «Ich fand im dritten freien Training keine gute Balance, also bauten wir fürs Qualifying um. Der Wagen fühlte sich danach besser an, aber die Rundenzeit bestätigte das nicht. Also bauten wir wieder um, und am Ende konnte ich aus diesem Grund nur eine schnelle Runde fahren. Das Gefühl im Wagen wird immer besser, doch es ist noch nicht ideal.»

«Aber man muss das Positive sehen: Wir haben nun zwei Autos unter den ersten Drei, das erzeugt fürs Rennen einige Möglichkeiten. Natürlich sind wir nicht glücklich darüber, dass wir zurückliegen, aber jetzt ist wohl auch klar – wir haben beim Wintertest nicht geblufft.»

«Uns war klar, dass wir derzeit nicht die Schnellsten sind und viel Arbeit vor uns haben. Aber die Stimmung ist gut, denn wir merken auch, dass wir mit dem neuen Wagen Fortschritte machen.»



Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat bestätigt: Mercedes ist von den Regeländerungen des Autosport-Weltverbands FIA mehr betroffen als Red Bull Racing. Weil der RBR-Renner von der Vorder- zur Hinterachse steiler angestellt ist, was den Verlust an Abtrieb durch das geänderte Reglement offenbar leichter verdauen lässt.



Valtteri Bottas bleibt diplomatisch: «Ich bin wirklich ein echter Aerodynamik-Fan, aber ich könnte jetzt nicht sagen, welchen Einfluss genau das hat. Ich kenne ja die Fahrzeugphilosophie bei Red Bull Racing gar nicht. Sagen wir es daher so – sie haben einen verflixt guten Job gemacht im Winter. Wir müssen aufholen.»





Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,997

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,385

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,586

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,678

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:29,809

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,927

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,974

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:30,215

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1.30,249

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,601

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,659

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,708

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,203

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,238

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,430

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,724

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,926

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,056

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,449

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,273