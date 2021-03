Charles Leclerc (Ferrari): «Sehr glücklich mit P4»

Ferrari-Star Charles Leclerc tat sich in den freien Trainings zum Bahrain-GP noch schwer, im Qualifying drehte er dennoch die viertschnellste Runde. Und auch fürs erste Saisonrennen ist der Monegasse zuversichtlich.

Charles Leclerc wird auf den weichen Reifen von der vierten Position ins erste Kräftemessen der Saison starten. Und der ehrgeizige Ferrari-Star rechnet im Grand Prix auf dem Wüstenkurs von Bahrain mit einer guten Performance seines neuen Dienstwagens. Dabei hatte das Wochenende für den 23-Jährigen nicht gut begonnen, wie er rückblickend gesteht.

«Ich weiss nicht, wie das von aussen ausgesehen hat, aber ich hatte dieses Wochenende im zweiten und im dritten Training viel Mühe mit dem Auto. Ich fuhr ganz generell nicht gut und wusste, dass ich eigentlich eine gute Runde hinbekommen kann. Gewissheit hast du natürlich erst, wenn du auch einen guten Umlauf geschafft hast, was im Qualifying der Fall war», schilderte der zweifache GP-Sieger bei Sky Sports F1.

«Ich hatte im Abschlusstraining von Anfang an ein gutes Gefühl und konnte mein Tempo stetig steigern. Dann habe ich im Q3 diese starke viertschnellste Runde hinbekommen, mit der ich sehr zufrieden bin. In der dreizehnten Kurve war es windig und ich hatte etwas Mühe mit den Hinterreifen, aber ich kam trotzdem gut durch, ohne zu viel Zeit zu verlieren. Im ersten Abschnitt habe ich Zeit wettgemacht, im zweiten und dritten Segment der Strecke war es windiger, aber ich konnte meine Zeit dennoch halten», fügte Leclerc an.

Mit Blick auf die Konkurrenz räumte der zweifache GP-Sieger nüchtern ein: «Ich denke schon, dass wir konkurrenzfähig sind und mit den Jungs, die um uns starten werden, auf Augenhöhe kämpfen können. Aber ich muss auch gestehen, dass AlphaTauri einen sehr starken Eindruck hinterlassen hat, vor allem im Renntrimm sahen sie gestern sehr, sehr stark aus. Und sie dürfen auf den Medium-Reifen ins Rennen starten. Es wird also sehr knifflig werden.»

Trotzdem bleibt das Mindestziel, die eigene Position zu halten. «Wenn wir realistisch sind, dann ist die Top-3 noch nicht wirklich in Reichweite, deshalb wäre ich mit dem Vierten Platz zufrieden», sprach Leclerc Klartext. «Sicher ist, dass der diesjährige Renner einfacher zu fahren ist als das Vorjahresmodell und auch bei der Power konnten wir spürbar zulegen, aber wir müssen noch schauen, wo wir da im Vergleich zur Konkurrenz stehen», erklärte Leclerc.

Qualifying, Bahrain

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:28,997

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:29,385

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, 1:29,586

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, 1:29,678

05. Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda,1:29,809

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,927

07. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, 1:29,974

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21,1:30,215

09. Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault, 1.30,249

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:30,601

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, 1:30,659

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:30,708

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda,1:31,203

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, 1:31,238

15. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, 1:33,430

16. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, 1:31,724

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes, 1:31,926

18. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, 1:32,056

19. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, 1:32,449

20. Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari, 1:33,273