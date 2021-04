Lewis Hamilton über Max Verstappen: «Graue Haare»

​Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton erhält endlich, was er sich seit Jahren gewünscht hat: einen echten Gegner im Kampf um den WM-Titel. Der Brite scherzt: «Ich werde graue Haare bekommen.»

Seit Jahren hat Lewis Hamilton davon gesprochen, wie sehr er sich im Kampf um den WM-Titel etwas mehr Gegenwehr wünschen würde. Dieser Moment ist nun gekommen: Der 36jährige Engländer musste in Bahrain alle Register seines Könnens ziehen, um Max Verstappen im schnellen Red Bull Racing-Honda zu schlagen.

Der Engländer grinst: «Bis Ende dieser Saison werde ich wohl viele graue Haare bekommen! Aber ich bin wirklich ganz kribblig, und ich bin auch glücklich für die Fans, weil sie ein so tolles Duell serviert erhalten. Ich glaube, darauf hatten viele Formel-1-Freunde lange gewartet.»

«Gut, das war jetzt in Bahrain eine Standortbestimmung mit nur einem Rennen. Wir wissen nicht, wie das weitergeht. Aber beim Speed des Red Bull Racing-Autos gehe ich davon aus, dass sie öfters vorne liegen werden. Jetzt liegt es an uns, die Ärmel hochzukrempeln, um die Nase vorn zu behalten.»

Lewis Hamilton jagt 2021 seinen achten WM-Titel, das wäre neuer Formel-1-Rekord und eine Weltmeisterschaft mehr als der legendäre Michael Schumacher erringen konnte. Hier die Ergebnisse von Lewis Hamilton im jeweils ersten Saisonrennen und sein Schlussrang in den verschiedenen GP-Jahren.





Lewis Hamilton: WM-Auftakt und WM-Schlussrang

2007 (mit McLaren)

WM-Auftakt: 3. in Australien

WM-Schlussrang: 2.



2008

WM-Auftakt: 1. in Australien

WM-Schlussrang: 1.



2009

WM-Auftakt: Disqualifiziert

WM-Schlussrang: 5.



2010

WM-Auftakt: 3. in Bahrain

WM-Schlussrang: 4.



2011

WM-Auftakt: 2. in Australien

WM-Schlussrang: 5.



2012

WM-Auftakt: 3. in Australien

WM-Schlussrang: 4.



2013 (ab jetzt mit Mercedes)

WM-Auftakt: 5. in Australien

WM-Schlussrang: 4.



2014

WM-Auftakt: Ausfall in Australien

WM-Schlussrang: 1.



2015

WM-Auftakt: 1. in Australien

WM-Schlussrang: 1.



2016

WM-Auftakt: 2. in Australien

WM-Schlussrang: 2.



2017

WM-Auftakt: 2. in Australien

WM-Schlussrang: 1.



2018

WM-Auftakt: 2. in Australien

WM-Schlussrang: 1.



2019

WM-Auftakt: 2. in Australien

WM-Schlussrang: 1.



2020

WM-Auftakt: 4. in Österreich

WM-Schlussrang: 1.





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)