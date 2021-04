Kimi Räikkönen (Alfa Romeo): «Das ist ganz schwierig»

​Alfa Romeo hat in Bahrain eine solide Leistung gezeigt, die aber unbelohnt blieb – Kimi Räikkönen Elfter, Antonio Giovinazzi Zwölfter. Der Finne ist in Sorge, was den weiteren Saisonverlauf angeht.

WM-Auftakt in Bahrain: Mit einem Rennwagen, der an sich schnell genug wäre, um in die Top-Ten zu fahren, wurden Kimi Räikkönen und sein italienischer Stallgefährte Antonio Giovinazzi am Ende Elfter und Zwölfter, damit null Punkte für die Mannschaft aus der Schweiz.

Es war nicht das Wochenende von Kimi Räikkönen. Im dritten freien Training zum Bahrain-GP war der Formel-1-Champion von 2007 im Alfa Romeo noch Siebtschnellster gewesen, aber im Abschlusstraining schied er schon im zweiten Quali-Segment aus – Startplatz 14.

Im Laufe des Rennens kam es am Funk zu einigen Diskussionen zwischen dem 21fachen GP-Sieger und seinem Renningenieur Julien Simon-Chautemps. Es ging darum, wie sehr «Iceman» das Tempo forcieren sollte, um sich eine Chance zu wahren, in die Punkte zu fahren. Der französische Ingenieur wollte vorsichtig vorgehen, weil er glaubte, dass bei zu forschem Speed die Reifen zu stark abbauen könnten. Am Ende fehlten Kimi knapp zwei Sekunden auf den zehnten Platz von Lance Stroll.

Kimi wusste: Da wäre mehr möglich gewesen. Das Modell C41 ist konkurrenzfähiger als der Vorjahres-Alfa Romeo. Die Aerodynamik ist effizienter, dazu arbeitet im Heck ein kraftvollerer Ferrari-Motor.



Der Mühlstein am Bein ist dieses Mal etwas Anderes: die heikle Wechselwirkung mit den Pirelli-Reifen. Räikkönen sagt: «Wir könnten schneller sein, aber wir müssen zu sehr auf die Reifen achtgeben. Das ist ein ganz schwierig, denn wenn du zu heftig attackierst, dann besteht die Gefahr, dass die Walzen zu früh abbauen. Daran müssen wir arbeiten. Es ist alles in allem nicht übel gelaufen, aber wir hätten mit diesem Auto Punkte holen müssen.»



Vielleicht ein gutes Omen für den kommenden WM-Lauf in Imola (18. April): Im Autodromo Enzo e Dino Ferrari sind Räikkönen und Giovinazzi am 1. November 2020 auf den Rängen 9 und 10 ins Ziel gekommen.





Bahrain-GP in Sakhir

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes W12, 1:32:03,897 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing RB16B-Honda, +0,745 sec

03. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes W12, +37,383

04. Lando Norris (GB), McLaren MCL35M-Mercedes, +46,466

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing RB16B-Honda, +52,047

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari SF21, +59,090

07. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren MCL35M-Mercedes, +1:06,004 min

08. Carlos Sainz (E), Ferrari SF21, +1:07,100

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri AT02-Honda, +1:25,692

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1:26,713

11. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1:28,864

12. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo C41-Ferrari, +1 Runde

13. Esteban Ocon (F), Alpine A521-Renault, +1 Runde

14. George Russell (GB), Williams FW43B-Mercedes, +1 Runde

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin AMR21-Mercedes, +1 Runde

16. Mick Schumacher (D), Haas VF-21-Ferrari, +1 Runde

Out

Pierre Gasly (F), AlphaTauri AT02-Honda (Fahrzeug nach Kollision beschädigt)

Nicholas Latifi (CDN), Williams FW43B-Mercedes (Turbolader)

Fernando Alonso (E), Alpine A521-Renault (Bremsen)

Nikita Mazepin (RUS), Haas VF-21-Ferrari (Unfall)





Provisorischer Formel-1-Kalender 2021

28. März: Sakhir, Bahrain

18. April: Imola, Italien

02. Mai: Portimão, Portugal

09. Mai: Barcelona, Spanien

23. Mai: Monte Carlo, Monaco

06. Juni: Baku, Aserbaidschan

13. Juni: Montreal, Kanada

27. Juni: Le Castellet, Frankreich

04. Juli: Spielberg, Österreich

18. Juli: Silverstone, Grossbritannien

01. August: Budapest, Ungarn

29. August: Spa, Belgien

05. September: Zandvoort, Niederlande

12. September: Monza, Italien

26. September: Sotschi, Russland

03. Oktober: Singapur, Singapur

10. Oktober: Suzuka, Japan

24. Oktober: Austin, USA

31. Oktober: Mexiko-Stadt, Mexiko

07. November: São Paulo, Brasilien

21. November: Melbourne, Australien

05. Dezember: Dschidda, Saudi-Arabien

12. Dezember: Yas Marina, Abu Dhabi